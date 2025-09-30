快訊

北捷優先席又爆糾紛！阿嬤逼讓座遭拒 揮包攻擊反被年輕人一腳踹飛

高虹安哽咽不解法院判決「貪汙」標準 前助理怒：她欠我們4人真心道歉

媽媽撥開他的手消失泥水中 他撿回一命如今擔心這件事

台積電啟動EUV動態省電 未來5年將省近2億度電

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電計畫所有EUV設備全面實施動態省電， 未來5年將省近2億度電。（路透）
台積電計畫所有EUV設備全面實施動態省電， 未來5年將省近2億度電。（路透）

台積電ESG電子報今日揭露，公司攜手供應商推動「極紫外光（EUV）動態節能計畫」，今年9月開始導入位於中科的15B廠及位於南科的18A及18B廠，經實測產線設備每年可節省的能源占其全年總能源消耗8%。台積電計畫今年底全面導入海外內所有設備，並列為新建廠區標準設計，預計至民國119年可累積節電1億9000萬度，相當於減碳10萬1000公噸，達到節能與產能並重的雙重效益。

台積電強調，提升能源使用效率是台積公司落實淨零排放的重要策略。因應先進製程演進，廠內極紫外光（Extreme Ultraviolet, EUV）微影設備數量持續增加，為兼顧技術發展與環境永續，台積公司因而攜手供應商推動「EUV動態節能計畫」。

台積電表示，公司積極厚植綠色管理於日常營運，並驅動整體產業鏈低碳轉型，為強化能源運用效益，民國113年與設備供應商合作啟動節能計畫，成功將EUV微影設備瞬間電能消耗降低44%，並依據廠內生產需求與產線自動化系統導入相關處理機制，不僅有效降低能源消耗，同時兼顧產能穩定，實現環保的綠色生產流程。

台積電進一步表示，呼應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goal, SDG）第7項─可負擔的潔淨能源，公司持續擴大節能範疇，除EUV微影設備動態節能外，也評估導入深紫外光（Deep Ultraviolet, DUV）設備及微影製程應用以外的模組設備，進一步提升整體生產的能源使用效率，以創新技術實踐永續發展。

台積電

延伸閱讀

台積電不是一天造成的！盧特尼克喊台美晶片「五五分」 如何保持領先優勢？

台積電（2330）股票「一場婚禮」的代價…籌80萬資產少2000萬？網酸事後論

台美晶片製造「五五分」 專家：美試水溫 拉高談判籌碼

學界看「美台晶片產能五五分」論調 邱達生：包裹糖衣的勒索

相關新聞

一早被錢砸醒！鴻海員工分紅大方給 百萬獎金今入帳

據悉，鴻海（2317）員工年度分紅獎金，已按近幾年的慣例於30日匯入員工帳戶。該公司強調，員工分紅依照各事業群以及個人的...

川普促美製晶片 業界：耗時長、幅員闊難成聚落

川普政府力促晶片製造回歸，超微執行長蘇姿丰近日談到在美打造半導體供應鏈時強調這是一件好事，「但需要很長時間」；業界分析聚...

台積電啟動EUV動態省電 未來5年將省近2億度電

台積電ESG電子報今日揭露，公司攜手供應商推動「極紫外光（EUV）動態節能計畫」，今年9月開始導入位於中科的15B廠及位...

半導體風雲／台積電接班梯隊成形 鐵三角各有任務

台積電選在年度運動會前夕宣布重要高階人事調整，美國亞利桑那子公司（TSMC Arizona）執行長王英郎階段性任務完成，確定調回台灣，由副總經理莊瑞萍接替他赴美上陣，肩負先進製程在美擴大量產規模的重責。新人事案從10月1日生效。王英郎回台後負責的業務，備受關注，一般預料，將先接掌莊瑞萍負責的先進製程營運一部工作，等於也傳達台積電新一波接班梯隊成形。

台美晶片製造五五分 專家：川普任內達標可能性極低

美商務部持續對台遊說晶片製造「五五分」，引發高度關注。專家埃澤爾評估，川普於任內達標的可能性極低，但他認同商務部長對「矽...

美台晶片產能五五分 外媒：尋求擴大與台積夥伴關係

美國商務部長盧特尼克拋出台美晶片製造「五五分」。美媒報導，盧特尼克的評論是呼應對過度依賴台灣先進晶圓代工的長期擔憂，他有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。