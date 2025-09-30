信驊林鴻明被誇「非池中物」營收百億才併購！揭長保競爭優勢祕訣

伺服器管理晶片大廠信驊（5274）董事長林鴻明指出，公司正發展新業務智慧AV解決方案，發展事業第二隻腳，而不管是伺服器管理晶片（BMC）或AV解決方案，靈感都來自廣達啟發；他認為公司營運前景仍看好，預期營收規模突破100億元後才會啟動第二次併購計畫。

信驊2016年曾併購博通旗下BMC事業，創立20年來業績年平均複合成長率35%，董事長林鴻明出席台灣產業創生平台「2025台灣企業升級轉型論壇」時，談到創業歷程，也談到IC設計業要避免一代拳王命運，跨入無限賽局，他認為除人才密度跟新品新市場，另一關鍵是新商業模式。

有「併購大師」之稱的台灣產業創生平台創辦人暨董事長黃日燦26日誇林鴻明早已知他「絕非池中物」，打趣說早看好信驊股價，後悔沒有早早買幾張。

對此林鴻明也回應，他認為當信驊營收規模衝破百億元時，將是啟動併購的契機，太早併購營收會被稀釋太多。

信驊科技在伺服器領域獨大，長期以來在伺服器管理晶片（BMC）與 I/O 擴充晶片發展，是伺服器硬體重要零組件供應商，尤其在IC設計市場是少數能在單一市占率超過8成的業別。

同樣受到廣達啟發，他表示未來邁入無限競賽必須持續投入新產品技術跟新市場，除迭代新晶片，也要緊跟新伺服器架構，換言之，未來信驊在一台伺服器上的供貨單價會大幅成長3倍，而擴張新市場最難。下一步將擴張新商業模式。

林鴻明指出，IC設計業若能追求寡占市場，就能長期保持領先，而信驊因BMC晶片需要寫入許多軟體，伺服器客戶若更換供應商，會面臨極大風險，因此讓信驊全球客戶市占率高，目前全球僅兩家客戶沒用信驊晶片。

信驊的成立起於林鴻明的失業，「我最大的恩人是林百里」待業期間因為聽到廣達資深副總楊麒令轉述董事長林百里的遠見：算力就如電力一樣隨插即用，讓他逮到一個伺服器的浪潮。當時高密度伺服器機房需要管理晶片，廠商原本要用三個模組，高達數百美元，現在要設計成一顆晶片，成為大商機。

現在做一顆12奈米晶片就要投資2,000萬美元，若要跨入5奈米要20～30億元，建立很高競爭門檻。當時他打下伺服器第四大客戶昇陽，也因此順利陸續攻下前三大，其次英特爾（intel）的策略投資也很關鍵，透過英特爾推參考設計板後，也吸引更多客戶採用。

對於長期競爭制勝關鍵，人才密度跟講真話，兩者是讓他可以充分授權管理的關鍵，而企業競爭力三關鍵，除開發新產品跟新市場，現在更增加一個維度：「新商業模式」。

他過去是繪圖晶片業出身，故信驊佈局的新事業：智慧AV解決方案也與此相關，該方案包含CVM（電腦與視訊延伸單晶片）和360影像處理晶片，賣完整相機模組解決方案而非晶片，並鎖定「AIoT 智慧製造」。他透露，這個市場商機也是廣達事業部同仁分享的，主要客戶是系統整合商，廣達也是潛力客戶。

他表示，BMC未來還會有很大成長機會，且為了避免成為一代拳王，他除AV解決方案，也要求每兩年就規劃找到一個新題目，擴大成功機會，同時，新事業跟核心事業的績效考評各有不同，期望透過策略佈局讓信驊可以永處無限賽局。