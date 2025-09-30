快訊

全真瑜伽宣布破產停業！北市府凍結2.1億信託基金 會員可申請退款

全民普發一萬改賑災花蓮？掀兩派論戰 號召者遭抓包言行不一打臉

衛星影像曝光！紐時：陸加速飛彈基地建設 一新場址僅距台灣579公里

國巨：公開收購茂達 提前達到最低門檻條件成就

中央社／ 台北30日電

被動元件大廠國巨12日起公開收購茂達電子28.5%股權。國巨今天上午公告，截至10時，累計應賣股數超過最低收購數量373萬3000股，此次公開收購條件已經成就。

國巨達到公開收購茂達最低收購數量，約占茂達已發行普通股股份總數5%，根據年報資料，茂達前10大股東持股比重均未超過5%，國巨達成公開收購茂達最低成就5%比重，可望成為茂達最大單一股東。

國巨指出，公司持續公開收購茂達普通股，時間至10月1日下午3時30分止，預定最高收購數量2127萬7245股，占茂達已發行普通股股份總數28.5%。國巨以每股229.8元公開收購茂達股權，若國巨收購茂達最高數量股份，所需現金對價總計約新台幣48.89億元。

