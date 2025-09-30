國巨：公開收購茂達 提前達到最低門檻條件成就

台積電選在年度運動會前夕宣布重要高階人事調整，美國亞利桑那子公司（TSMC Arizona）執行長王英郎階段性任務完成，確定調回台灣，由副總經理莊瑞萍接替他赴美上陣，肩負先進製程在美擴大量產規模的重責。新人事案從10月1日生效。王英郎回台後負責的業務，備受關注，一般預料，將先接掌莊瑞萍負責的先進製程營運一部工作，等於也傳達台積電新一波接班梯隊成形。

