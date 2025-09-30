快訊

全真瑜伽宣布破產停業！北市府凍結2.1億信託基金 會員可申請退款

全民普發一萬改賑災花蓮？掀兩派論戰 號召者遭抓包言行不一打臉

衛星影像曝光！紐時：陸加速飛彈基地建設 一新場址僅距台灣579公里

台積電EUV動態省電 能耗估年減8%

中央社／ 新竹30日電

台積電今天表示，與供應商合作推動「EUV動態節能計畫」，經實測產線設備每年能源消耗可望減少8%，預計至2030年可累積節電1.9億度，相當於減碳10.1萬公噸。

台積電在新出爐的ESG（環境、社會責任、公司治理）電子報中指出，2024年起與設備供應商合作啟動節能計畫，成功將極紫外光（EUV）微影設備瞬間電能消耗降低44%。

此外，台積電並依據廠內生產需求與產線自動化系統導入相關處理機制，不僅有效降低能源消耗，同時兼顧產能穩定，實現環保的綠色生產流程。

台積電指出，今年9月已陸續導入晶圓15B廠、晶圓18A廠及晶圓18B廠，今年底將全面導入海內外所有EUV設備，並列為新建廠區標準設計，預計至2030年可累積節電1.9億度，相當於減碳10.1萬公噸，達到節能與產能並重的雙重效益。

台積電表示，除EUV微影設備動態節能外，亦評估導入深紫外光（DUV）設備及微影製程應用以外的模組設備，進一步提升整體生產的能源使用效率，擴大節能範疇。

台積電還針對無塵室內輸送空氣的風機過濾組，攜手供應商在不改變尺寸及運轉需求的前提下，成功優化風機結構，將運轉效率由55%提升至60%以上，經實測單一廠區平均年省156萬度電、減少805公噸二氧化碳當量。

台積電表示，今年9月這技術已導入晶圓20廠第1期與第2期廠區、晶圓22廠第1期與第2期廠區、先進封測7廠第1期廠區，共計約4.4萬台。

台積電並攜手供應商研發「冷卻液回收技術」，將原本需報廢的製冷機冷卻液進行過濾與純化，再次回用於半導體製程，不僅降低廢棄物委外處理量，亦減少供應商運輸新液過程產生的碳排放。目前回收冷卻液已成功導入部分台灣廠區12吋晶圓廠使用，預估年減碳約4萬公噸。

台積電 晶圓廠

延伸閱讀

台積電開高10元領漲 台股開盤上漲157點、早盤再戰26,000點

台積電（2330）股票「一場婚禮」的代價…籌80萬資產少2000萬？網酸事後論

台美晶片製造「五五分」 專家：美試水溫 拉高談判籌碼

學界看「美台晶片產能五五分」論調 邱達生：包裹糖衣的勒索

相關新聞

一早被錢砸醒！鴻海員工分紅大方給 百萬獎金今入帳

據悉，鴻海（2317）員工年度分紅獎金，已按近幾年的慣例於30日匯入員工帳戶。該公司強調，員工分紅依照各事業群以及個人的...

半導體風雲／台積電接班梯隊成形 鐵三角各有任務

台積電選在年度運動會前夕宣布重要高階人事調整，美國亞利桑那子公司（TSMC Arizona）執行長王英郎階段性任務完成，確定調回台灣，由副總經理莊瑞萍接替他赴美上陣，肩負先進製程在美擴大量產規模的重責。新人事案從10月1日生效。王英郎回台後負責的業務，備受關注，一般預料，將先接掌莊瑞萍負責的先進製程營運一部工作，等於也傳達台積電新一波接班梯隊成形。

台美晶片製造五五分 專家：川普任內達標可能性極低

美商務部持續對台遊說晶片製造「五五分」，引發高度關注。專家埃澤爾評估，川普於任內達標的可能性極低，但他認同商務部長對「矽...

美台晶片產能五五分 外媒：尋求擴大與台積夥伴關係

美國商務部長盧特尼克拋出台美晶片製造「五五分」。美媒報導，盧特尼克的評論是呼應對過度依賴台灣先進晶圓代工的長期擔憂，他有...

學界看「美台晶片產能五五分」論調 邱達生：包裹糖衣的勒索

美國商務部長盧特尼克拋出美台晶片製造「五五分」構想，學者昨（29）日分析，這是包裹糖衣的勒索，對台灣與台積電而言並不公平...

學界看「美台晶片產能五五分」論調 詹文男：要拋棄矽盾迷思

數位轉型學院院長詹文男表示，面對美國商務部長盧特尼克提出「美台晶片產能五五分」論調，台灣必須徹底拋棄過往「矽盾」迷思。他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。