一早被錢砸醒！鴻海員工分紅大方給 百萬獎金今入帳
據悉，鴻海（2317）員工年度分紅獎金，已按近幾年的慣例於30日匯入員工帳戶。該公司強調，員工分紅依照各事業群以及個人的績效表現進行分配，並非平均分發。不過，獲利績效好的單位，個人分紅依舊有機會拿到百萬元獎金。
鴻海集團在既有資通訊（ICT）產業地位鞏固，並且在人工智慧（AI）與電動車的業務上逐步顯現成長動能，2024年在營收與獲利方面也雙雙成長。為了與股東以及員工分享經營成果，鴻海今年股東會通過自1991上市掛牌以來最高的每股現金股利，也提高了員工分紅獎金，總金額達到88.34億元，是連續第四年成長，年增幅達6.8%。
