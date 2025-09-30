快訊

一早被錢砸醒！鴻海員工分紅大方給 百萬獎金今入帳

基隆罷綠議員民政處長涉教抄寫名冊、戶政查對個資 上午11時宣判

MLB／道奇外卡賽先出牌史奈爾、山本由伸 大谷翔平押第3戰有原因

一早被錢砸醒！鴻海員工分紅大方給 百萬獎金今入帳

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海土城總部。記者蕭君暉／攝影
鴻海土城總部。記者蕭君暉／攝影

據悉，鴻海（2317）員工年度分紅獎金，已按近幾年的慣例於30日匯入員工帳戶。該公司強調，員工分紅依照各事業群以及個人的績效表現進行分配，並非平均分發。不過，獲利績效好的單位，個人分紅依舊有機會拿到百萬元獎金。

鴻海集團在既有資通訊（ICT）產業地位鞏固，並且在人工智慧（AI）與電動車的業務上逐步顯現成長動能，2024年在營收與獲利方面也雙雙成長。為了與股東以及員工分享經營成果，鴻海今年股東會通過自1991上市掛牌以來最高的每股現金股利，也提高了員工分紅獎金，總金額達到88.34億元，是連續第四年成長，年增幅達6.8%。

鴻海 股東會

