美提晶片五五分…詹文男：應棄矽盾迷思 用「系統」服務提高戰略價值

數位轉型學院院長詹文男表示，面對美國商務部長盧特尼克提出「美台晶片產能五五分」目標，台灣必須徹底拋棄過往的「矽盾」迷思。他認為，這場地緣政治下的去風險化，是台灣將國家戰略從製造中心升級至「技術與系統整合」樞紐的關鍵契機。

他說，台灣應透過「從矽盾到系統」思維，從「因製造能力強大，所以被保護」，轉為「因系統整合與高階設計無可取代，且是民主陣營重要盟友，而獲得更全面戰略支持」。

詹文男指出，盧特尼克挑戰傳統「矽盾」論的發言，實則隱含了「科技與安全聯盟」的交換邏輯：「美國保護台灣，台灣協助美國自給自足」。詹文男認為，台灣若被迫讓出部分產能，其過去的戰略價值勢必會被稀釋。

因此，政府與台積電須將此對話提升為國家級戰略談判。在評估未來的投資比例、技術授權和補貼條件時，絕不能被動接受。

詹文男認為，盧特尼克的發言雖然挑戰了台灣的舒適區，但這不失為一個契機。他呼籲，台灣必須將產能的分散視為產業結構升級的推動力，同時審慎地在台美談判中爭取最大利益，並擴大與日本、歐洲等民主供應鏈盟友的合作，確保在新的全球格局中，台灣的戰略價值能夠透過「系統」服務持續發光。

台經院產經資料庫總監劉佩真表示，談判遲緩的關鍵原因，是台灣與日韓甚至其他國家相比，「半導體產業優勢」顯著，美方對此高度重視。

除了產業特殊性，政治上牽動的則是美中台三方因素。台新新光金控首席經濟學家李鎮宇說，對於台美談判進度延宕，市場上說法很多，但有一項值得注意，是台美談判受到美中關係牽動。因為川普政府仍希望能先與中國達成一項具象徵性的「big deal」，之後才會推進與台灣的協商。不過，中國遲遲未展現誠意，而是以拖待變，讓美方的相關動作受限。