黃仁勳：中國晶片只落後美幾奈秒

輝達執行長黃仁勳日前受訪表示，中國在晶片製造領域只落後美國幾奈秒（十億分之一秒）；允許輝達等公司向中國銷售產品，有助於推廣美國科技並擴大地緣政治影響力，符合美國利益。黃仁勳也說，聰明學生在美國發展是關鍵績效指標，點名敵視中國人才的美國「對中鷹派」，摧毀追尋美國夢的管道，並不是愛國。

黃仁勳在九月廿五日上架的Podcast節目中提到上述看法，並形容中國工程師渴望成功且動作快速，但缺乏監管。

黃仁勳這段訪談的背景，正值美國總統川普及其團隊決定允許輝達Ｈ20晶片銷中，但中國國家市場監管總局指控輝達違反「反壟斷法」，並傳出中國政府要求多家科技巨頭停止採購輝達人工智慧（ＡＩ）晶片。

科技網站Tom's Hardware指出，美國商務部八月開始為Ｈ20發放銷中許可證，輝達也已開始研發一款符合當前限制同時提供更高性能的下一代晶片。這將是輝達第二次為中國市場量身打造的ＡＩ加速晶片，目前未公布規格細節。

同時，中國加速推進自給自足計畫。華為規畫二○二七年推出更先進晶片，對輝達的市場主導地位構成壓力。

黃仁勳說，他發現人們對中國學生來美後留下，疑慮越來越大，使得許多學生考慮前往歐洲等地發展，這將導致危機，必須保持極度關注。

他說，幾年前才聽說「對中鷹派」一詞，似乎自詡鷹派就可以戴上這個標籤，幾乎像榮譽勳章，「但毫無疑問，這是一種恥辱徽章」。這番話引起討論，川普前策士巴農尤其砲火猛烈。