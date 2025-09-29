臺灣銀行進軍福岡 以金融服務力挺台灣企業海外布局

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
臺灣銀行東京分行福岡出張所29日於福岡盛大開幕，董事長凌忠嫄(左5）率高階主管赴日主持，福岡市副市長中村英一(左4）及臺北駐福岡經濟文化辦事處處長陳銘俊(左3）等政商貴賓蒞臨剪綵。臺灣銀行／提供
臺灣銀行東京分行福岡出張所29日於福岡盛大開幕，董事長凌忠嫄(左5）率高階主管赴日主持，福岡市副市長中村英一(左4）及臺北駐福岡經濟文化辦事處處長陳銘俊(左3）等政商貴賓蒞臨剪綵。臺灣銀行／提供

臺灣銀行東京分行福岡出張所於29日正式開業，象徵深耕日本市場，拓展九州地區金融服務版圖之新里程碑。開幕典禮由董事長凌忠嫄親率副總經理陳逸琳及高階主管團隊赴日主持。

典禮中安排象徵吉祥喜慶的祥獅獻瑞表演，以及代表開運祈福的鏡開儀式，融合臺日文化特色，氣氛歡慶隆重。現場嘉賓雲集，包括福岡市副市長中村英一、臺北駐福岡經濟文化辦事處處長陳銘俊、木原誠二等多位資深國會議員、福岡商工會議所會長谷川浩道、西日本鐵道株式會社會長倉富純男、臺灣伊藤忠株式會社董事長桐山寛史、臺鍍科技董事長蕭勝彥、九州主要地方銀行總經理等臺日重要政商人士、九州地方政府官員、工商界、僑界代表，以及臺日重要企業客戶與金融機構共同見證，因公務不克到場之福岡縣知事服部誠太郎，以預錄影片方式表達祝賀，熊本縣知事木村敬亦特至會場祝賀，充分展現各界對臺灣銀行拓展九州市場的高度肯定與支持。

臺灣銀行秉持「建構領導銀行，佈局全球市場」之願景，持續拓展海外據點，為唯一於全球五大洲設有營運據點的臺資銀行，海外版圖涵蓋11家分行、1家支行、1家出張所及10家代表人辦事處，藉由全球策略性布局，積極拓展多元客群，深化與國際金融機構合作，提供具競爭力之整合金融服務。

董事長凌忠嫄自上任以來，實地走訪多處海外據點，拜訪各地重要金融同業，深入瞭解市場特性，尋求合作商機，積極推動海外業務拓展，強調隨臺灣產業加速全球布局，銀行亦須同步前行，提供全方位金融支持。臺、日為重要貿易夥伴，商業合作密切，因應台積電（2330）熊本設廠帶動之臺日半導體供應鏈進駐九州，福岡憑藉其經濟重鎮及交通樞紐之優勢，成為企業布局首選，臺灣銀行洞察趨勢，去年於福岡設立代表人辦事處，今年正式升格為出張所，期以金融實力及專業金融團隊，提供福岡、熊本等九州地區臺商與本地企業多元、靈活且具深度之金融服務，強化臺灣銀行於西日本之服務能量。

臺灣銀行自1995年設立東京分行以來，深耕日本市場30年，業務穩健成長，與當地金融機構建立穩固合作關係。未來，臺灣銀行將結合總行資源、東京分行營運基礎及福岡出張所成立，秉持國營銀行使命，致力成為臺日金融與科技產業之重要橋梁，持續以行動支持臺灣企業拓展全球市場，共同服務臺商與日本企業，開創臺日金融合作新局。

