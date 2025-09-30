美台晶片產能五五分 外媒：尋求擴大與台積夥伴關係

美國商務部長盧特尼克拋出台美晶片製造「五五分」。美媒報導，盧特尼克的評論是呼應對過度依賴台灣先進晶圓代工的長期擔憂，他有關台美協議的發言，則暗示川普政府正尋求與台積電（2330）的夥伴關係正式化或擴大。

彭博資訊29日報導，華府的要求若完整落實，將是全球半導體業的激烈轉變。科技網媒Tom's Hardware在28日的報導預測，盧特尼克透露台美將很快達成一項重大半導體協議，顯示美國在兩方面的作為可能將有突破：增加在美晶片生產，並減少依賴易受地緣政治衝擊的單一供應商。

除了前美國總統拜登時期通過的晶片法正受審視，華爾街日報上周披露，川普政府考慮強制規定半導體在美國製造與進口的比例須達1比1，業者若未達標恐面臨額外關稅，此舉是從對企業補貼政策到槓桿施壓的重要轉向。