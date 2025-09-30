快訊

打造「步行城市」…台灣人行道、遮蔭不及格 逼觀光客走入窘境

美拋「矽盾」震撼彈…為川習會暖身 兼逼台在經貿談判讓步

天氣晴朗至中秋…酷熱飆38度高溫 吳德榮：觀察2熱帶系統發展

美台晶片產能五五分 外媒：尋求擴大與台積夥伴關係

經濟日報／ 編譯高詣軒／綜合外電

美國商務部長盧特尼克拋出台美晶片製造「五五分」。美媒報導，盧特尼克的評論是呼應對過度依賴台灣先進晶圓代工的長期擔憂，他有關台美協議的發言，則暗示川普政府正尋求與台積電（2330）的夥伴關係正式化或擴大。

彭博資訊29日報導，華府的要求若完整落實，將是全球半導體業的激烈轉變。科技網媒Tom's Hardware在28日的報導預測，盧特尼克透露台美將很快達成一項重大半導體協議，顯示美國在兩方面的作為可能將有突破：增加在美晶片生產，並減少依賴易受地緣政治衝擊的單一供應商。

除了前美國總統拜登時期通過的晶片法正受審視，華爾街日報上周披露，川普政府考慮強制規定半導體在美國製造與進口的比例須達1比1，業者若未達標恐面臨額外關稅，此舉是從對企業補貼政策到槓桿施壓的重要轉向。

美國商務部 半導體 尼克

延伸閱讀

美商務部長拋台美晶片五五分 經濟部：與產業界保持密切聯繫

美提晶片製造「五五分」方案 許宇甄：根本是賣台協議

關稅談判有新進展？鄭麗君再赴美 展開第五輪實體磋商　

美商務部長對台遊說晶片製造「五五分」 立委痛批賣台協議

相關新聞

台積電加速推進美國製造 亞利桑那三廠可望提早一年量產

業界傳出，台積電正加快美國亞利桑那州新廠產能布建腳步，當地三廠可望提前於2027年量產，採用2奈米和埃米級的A16製程，...

美台晶片產能五五分 恐引爆半導體通膨…牽動雙A、微星等品牌廠

美國商務部長盧特尼克提出「美台晶片產能五五分」的構想，業界直言，晶片是所有電子產品的關鍵，美國製造成本遠高於亞洲，若晶片...

蘋果又要推新品…iPhone 17e、入門版iPad 台積、大立光等添動能

外電報導，蘋果預計明年上半年推出iPhone 17e、新款入門版iPad，以及更新版iPad Air，以延續「性價比」策...

美台晶片產能五五分 外媒：尋求擴大與台積夥伴關係

美國商務部長盧特尼克拋出台美晶片製造「五五分」。美媒報導，盧特尼克的評論是呼應對過度依賴台灣先進晶圓代工的長期擔憂，他有...

學界看「美台晶片產能五五分」論調 邱達生：包裹糖衣的勒索

美國商務部長盧特尼克拋出美台晶片製造「五五分」構想，學者昨（29）日分析，這是包裹糖衣的勒索，對台灣與台積電而言並不公平...

學界看「美台晶片產能五五分」論調 詹文男：要拋棄矽盾迷思

數位轉型學院院長詹文男表示，面對美國商務部長盧特尼克提出「美台晶片產能五五分」論調，台灣必須徹底拋棄過往「矽盾」迷思。他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。