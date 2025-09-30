快訊

打造「步行城市」…台灣人行道、遮蔭不及格 逼觀光客走入窘境

美拋「矽盾」震撼彈…為川習會暖身 兼逼台在經貿談判讓步

天氣晴朗至中秋…酷熱飆38度高溫 吳德榮：觀察2熱帶系統發展

新款蘋果筆電將量產 鴻海、廣達受惠大

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

根據彭博社記者馬克・古爾曼報導，蘋果的幾款關鍵新產品即將量產，預計今年底至明年第1季推出，這些產品包括M5 MacBook Air與M5 MacBook Pro 等。隨著蘋果新款筆電量產，外界點名，蘋果主力供應商鴻海（2317）與廣達（2382）受惠大。

古爾曼表示，「據我所知，除了即將發布的新款iPad Pro和Vision Pro機型外，下一代 MacBook Pro（代號J714和J716）、MacBook Air（代號J813和J815）以及兩款全新Mac顯示器（代號J427和J527）也即將量產。這些設備仍計劃在今年年底至明年第1季之間發布。

根據市調機構IDC統計，全球個人電腦（PC）市場在第2季出現6.5%的年成長率，總出貨量達6,840萬台。

其中，蘋果Mac表現最為亮眼，成為前五大品牌中成長幅度最高的廠商。

IDC指出，蘋果在第2季共出貨620萬台Mac，市占率9.1%，名列全球第四。相較於去年同期的510萬台與8%市占率，年成長高達21.4%，超過整體市場平均值，也領先其他主要品牌。

IDC表示，這波成長除了反映產品競爭力外，也受到「貿易政策預期」的推動。隨著美國政府恢復對部分國家的產品關稅，許多零售商選擇在關稅生效前提前備貨，推升出貨量。

蘋果 MacBook

延伸閱讀

繼藥品關稅之後 川普又宣布課徵100%海外電影關稅

Google 攻 AI PC 新品明年亮相 雙A、廣達、仁寶迎商機

廣達「金孫」達明上市前一日 獲利了結賣壓失守短均與月線

鴻海（2317）加上除息已突破前高234.5元！網：不可能只有240塊

相關新聞

台積電加速推進美國製造 亞利桑那三廠可望提早一年量產

業界傳出，台積電正加快美國亞利桑那州新廠產能布建腳步，當地三廠可望提前於2027年量產，採用2奈米和埃米級的A16製程，...

美台晶片產能五五分 恐引爆半導體通膨…牽動雙A、微星等品牌廠

美國商務部長盧特尼克提出「美台晶片產能五五分」的構想，業界直言，晶片是所有電子產品的關鍵，美國製造成本遠高於亞洲，若晶片...

蘋果又要推新品…iPhone 17e、入門版iPad 台積、大立光等添動能

外電報導，蘋果預計明年上半年推出iPhone 17e、新款入門版iPad，以及更新版iPad Air，以延續「性價比」策...

美台晶片產能五五分 外媒：尋求擴大與台積夥伴關係

美國商務部長盧特尼克拋出台美晶片製造「五五分」。美媒報導，盧特尼克的評論是呼應對過度依賴台灣先進晶圓代工的長期擔憂，他有...

學界看「美台晶片產能五五分」論調 邱達生：包裹糖衣的勒索

美國商務部長盧特尼克拋出美台晶片製造「五五分」構想，學者昨（29）日分析，這是包裹糖衣的勒索，對台灣與台積電而言並不公平...

學界看「美台晶片產能五五分」論調 詹文男：要拋棄矽盾迷思

數位轉型學院院長詹文男表示，面對美國商務部長盧特尼克提出「美台晶片產能五五分」論調，台灣必須徹底拋棄過往「矽盾」迷思。他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。