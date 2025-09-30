新款蘋果筆電將量產 鴻海、廣達受惠大

根據彭博社記者馬克・古爾曼報導，蘋果的幾款關鍵新產品即將量產，預計今年底至明年第1季推出，這些產品包括M5 MacBook Air與M5 MacBook Pro 等。隨著蘋果新款筆電量產，外界點名，蘋果主力供應商鴻海（2317）與廣達（2382）受惠大。

古爾曼表示，「據我所知，除了即將發布的新款iPad Pro和Vision Pro機型外，下一代 MacBook Pro（代號J714和J716）、MacBook Air（代號J813和J815）以及兩款全新Mac顯示器（代號J427和J527）也即將量產。這些設備仍計劃在今年年底至明年第1季之間發布。

根據市調機構IDC統計，全球個人電腦（PC）市場在第2季出現6.5%的年成長率，總出貨量達6,840萬台。

其中，蘋果Mac表現最為亮眼，成為前五大品牌中成長幅度最高的廠商。

IDC指出，蘋果在第2季共出貨620萬台Mac，市占率9.1%，名列全球第四。相較於去年同期的510萬台與8%市占率，年成長高達21.4%，超過整體市場平均值，也領先其他主要品牌。

IDC表示，這波成長除了反映產品競爭力外，也受到「貿易政策預期」的推動。隨著美國政府恢復對部分國家的產品關稅，許多零售商選擇在關稅生效前提前備貨，推升出貨量。