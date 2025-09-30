蘋果又要推新品…iPhone 17e、入門版iPad 台積、大立光等添動能

外電報導，蘋果預計明年上半年推出iPhone 17e、新款入門版iPad，以及更新版iPad Air，以延續「性價比」策略。法人看好，蘋果推出新品，有望為鴻海（2317）、台積電（2330）、大立光（3008）、玉晶光（3406）等供應鏈明年第1季淡季注入新成長力道。

彭博社報導，明年上半年蘋果最值得關注的產品就是iPhone 17e，將會更清楚地劃分產品線，扭轉當前iPhone 16與iPhone 16e差距不夠顯著的缺陷。透過更細緻的功能劃分，蘋果將證明iPhone 17e與iPhone 17價差200美元（約新台幣6,076 元）的合理性。

界面新聞指出，iPhone 17e將是今年新推出的iPhone 16e的後繼者，搭載與iPhone 17同款的A19晶片，外觀設計與iPhone 16e 類似，可能進一步強化性價比定位，起售價預計維持在人民幣4,499元（約台幣1.95萬元）。

外電指出，iPhone 17e多項規格都將延續iPhone 16e，例如螢幕更新率仍維持在60Hz。

比較大的進步則是升級採用iPhone 16的機殼，螢幕將從「瀏海」進化為「動態島」。核心規格依舊會與iPhone 17同級，採用A19晶片，確保最新的Apple Intelligence功能不會缺席。

今年2月蘋果iPhone 16e在中國大陸市場發售，起售價為人民幣4,499元。

根據第2季全球智慧手機暢銷榜，iPhone 16e位列第六，該機在海外市場表現優異，尤其是在日本和歐洲市場。

截至2025年6月底，iPhone 16e上市五個月全球累計銷量達到715萬支，甚至超過iPhone 16 Plus同期的銷量表現。

至於入門版iPad預計在2026年3月或4月推出。 新機型外觀變化不大，將配備速度更快的晶片，繼續提升性價比。

彭博社報導，蘋果預計於2026年春季推出第12代入門款iPad，可能在容量與處理器規格上進行調整。

報導指出，蘋果目前正在開發兩個代號分別為J581與J582的11吋iPad新機型，預期仍將維持入門市場定位。

現行第11代iPad提供128GB、256GB以及512GB三種版本，推測第12代iPad可能提高基本儲存空間門檻。

處理器方面，雖未明言將使用哪款晶片，但爆料指出會配備「更快的晶片」。目前第11代iPad已搭載A16晶片，預計新機可能改用A17或M系列入門款處理器。

至於外型方面，新一代入門iPad預計延續目前版本的外觀設計，不會有顯著變化。售價方面，目前在售的第11代入門iPad起售價格為349美元（折合約新台幣1.14萬元），新款機型是否會同步調整售價尚待觀察。