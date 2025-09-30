學界看「美台晶片產能五五分」論調 詹文男：要拋棄矽盾迷思

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導
數位轉型學院院長詹文男。記者陳正興／攝影
數位轉型學院院長詹文男表示，面對美國商務部長盧特尼克提出「美台晶片產能五五分」論調，台灣必須徹底拋棄過往「矽盾」迷思。他認為，這場地緣政治下的「去風險化」，是台灣將國家戰略從「製造中心」升級至「技術與系統整合」樞紐的關鍵契機。

他提到，台灣應透過「從矽盾到系統」的思維，從過去「因製造能力強大，所以被保護」，轉變為「因系統整合與高階設計無可取代，且是民主陣營重要盟友，而獲得更全面的戰略支持」。

他說，盧特尼克的論點反映在美中對峙下，美國對90%先進晶片集中在台灣感到極度不安，希望將依存度降至一半。這從商業風險角度來看雖然合理，但對台灣產業結構卻是一個巨大挑戰。

盧特尼克挑戰傳統「矽盾」論的發言，實則隱含了「科技與安全聯盟」的交換邏輯：「美國保護台灣，台灣協助美國自給自足」。詹文男認為，台灣若被迫讓出部分產能，過去的戰略價值勢必會被稀釋。因此，台灣政府與台積電必須將此對話提升為國家級戰略談判。在評估未來投資比例、技術授權和補貼條件時，絕不能被動接受。

詹文男認為，台灣要善用自身技術與供應鏈的籌碼，並且藉此機會推動外交與經貿戰略，要求美國提供更明確的安全保障、軍事資源以及有利於台灣產業的市場准入等戰略對價。

詹文男建議，台灣應利用既有強大IC設計優勢，結合先進封裝技術，將產業重心鎖定於AI軟體、車用電子等垂直應用領域。同時政府須強化留才育才政策。

