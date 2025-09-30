半導體通膨危機 高毛利元件成海嘯第一排

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉劉芳妙／台北報導

「美台晶片產能五五分」將觸發「半導體通膨」，業界直言，消費者對電子產品價格相當敏感，品牌廠雖可藉由調漲終端產品售價反映成本，但不可能把所有的成本壓力全數透過漲價轉嫁給消費者，勢必回頭砍其他元件價格，亦即「半導體通膨，供應鏈全數得埋單」。

尤其高階面板、鏡頭、主晶片等毛利率動輒三、五成以上的電子關鍵元件供應商，可能被品牌廠認為「賺很大」，將成為品牌廠要求「共體時艱」的海嘯第一排。

先前外界憂心，美國對等關稅可能讓iPhone價格飆升，法人追問是否有客戶議定新價格，大立光（3008）董事長林恩平未針對單一客戶訂單回應，僅回應：「我們都是談好價格再生產。」

另一個業界關注的議題是美國半導體關稅恐延伸至終端產品，可能掀起負面影響，由於美方政策尚未拍板，業者坦言，目前只能「邊走邊看」。

至於電子產品美國製造議題，廣達（2382）董事長林百里先前表示，消費性電子的代表產品就是iPhone，在美國製造會讓iPhone售價變到多高，很多人都算過了，「什麼該做與什麼不該做，美國政府應該漸漸會明白。」

筆電方面，林百里表示，筆電在美國做「一定會虧損」，因為筆電的組裝要很多人力，筆電內數千個零組件的製造也都需要大量人工，而且因為川普對等關稅設計之故，只有組裝在美國做是不夠的，連零組件都要去美國做才行。

