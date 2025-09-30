美挑戰台灣矽盾論 聯電、世界受關注

美國接連針對半導體關稅與台灣晶片製造占比過高發表意見，先提出美製晶片與進口晶片的比例須維持在1比1，否則將課高關稅，並考慮延伸至終端產品課稅，最新提出「美台晶片產能五五分」構想，法人分析，台積電已有美國亞利桑那州大投資，影響不大，惟聯電（2303）、世界均無直接的美國產能，也無赴美設廠計畫，後續發展值得關注。

對於美方釋出「美台經片產能五五分」、美國晶片自製率提高到四成等論調，聯電昨（29）日表示，需要更多資料，目前無評論。

聯電目前並未直接投資美國，惟已透過與英特爾結盟，共同開發12奈米鰭式場效電晶體（FinFET）製程，並將透過英特爾在美國的廠區生產，力拚2027年量產，間接掌握美國製造能量。

就全球布局來看，聯電已在台灣、新加坡、大陸等地設廠。

世界為台積電轉投資，雖然台積電已在美國如火如荼建廠，世界海外布局選擇新加坡。世界並未回應美國對於半導體關稅、美台產能等議題，當下也沒有直接的美國投資。