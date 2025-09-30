台積美國新廠拚提前量產 這一步⋯能滿足兩需求

台積電（2330）美國亞利桑那州新廠三廠傳出可望提前一年量產，業界分析，背後關鍵因素主要來自AI需求強勁，以及地緣政治驅動客戶擴大異地備援等兩大推力。

法人預期，台積電日本熊本廠、美國新廠及德國廠營運先後挹注營收貢獻，有望使台積電2028年前海外產能占比達20%，甚至依海外補助投資進度而更高，以滿足客戶異地備援與地緣政治需求。由於台灣本地產能持續擴充中，台積電先前已定調，整體美國新廠六個廠產能全開後，將占台積電2奈米以下製程30%產能。

台積電美國亞利桑那首座廠一度因熟練裝機工人不足，導致台積電宣布從2024年遞延至2025年量產，比原預期順延一年，最後快馬加鞭在2024年第4季採用4奈米製程技術成功進入量產，良率與台灣晶圓廠相當。

由於台積電客戶群對該廠需求持續升高，除了主力客戶蘋果外，外傳輝達、超微乃至博通、高通等都希望利用該廠新開出的產能作為異地備援策略的一環。

台積在今年3月3日宣布有意加碼千億美元投資美國新廠，加上既有三座廠投資，該專案總投資金額將達 1,650億美元，全數到位將包含六座新晶圓廠、兩座先進封裝設施，以及一間主要研發團隊中心。

台積電董事長魏哲家於4月法說會提到，台積電有意加碼美國千億美元投資，預估專案投資到位後，估計三成2奈米以下先進製程產能將在亞利桑那廠生產，進而支援客戶強勁的AI需求。