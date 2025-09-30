快訊

打造「步行城市」…台灣人行道、遮蔭不及格 逼觀光客走入窘境

美拋「矽盾」震撼彈…為川習會暖身 兼逼台在經貿談判讓步

天氣晴朗至中秋…酷熱飆38度高溫 吳德榮：觀察2熱帶系統發展

學界看「美台晶片產能五五分」論調 邱達生：包裹糖衣的勒索

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
美國商務部長盧特尼克拋出美台晶片製造「五五分」構想。 圖／AI生成
美國商務部長盧特尼克拋出美台晶片製造「五五分」構想。 圖／AI生成

美國商務部長盧特尼克拋出美台晶片製造「五五分」構想，學者昨（29）日分析，這是包裹糖衣的勒索，對台灣與台積電（2330）而言並不公平。

亞太商工總會執行長暨東海大學經濟系兼任教授邱達生表示，美國做為世界強權，向來會以政策手段壓制經濟實力超前、或特定領域較強國家，「50%對50%」看似讓台灣可維持50%製造，但其實「一點都不公平」，破壞市場機制，現今全球對晶片高度需求，是台灣產業和供應鏈長年投入造就成果，但美方卻用各種手段打壞這個成果。「50%說」更像是「包裹糖衣」，實際上就是「勒索」，對台灣及台積電都很不利。

他提及，美國商務部掌控232調查結果，現在拋出「五五分」，顯然是在測試台灣政府及台積電反應。這對台灣和台積電都是極大難題。

台經院產經資料庫總監劉佩真分析，台美晶片製造「五五分」構想是涉及經濟安全、地緣政治、產業鏈重塑、技術主導權的深層博弈，也是美國將國安考量凌駕於純粹經濟效率之上的明確信號。

她表示，「五五分」是美國將國安考量凌駕於純粹經濟效率之上的明確信號，攸關台美貿易協議最終內容，也將影響未來數十年全球半導體產業版圖，形塑一個更具韌性但可能成本更高、效率略減的全球晶片供應鏈。這是台灣需要以戰略眼光衡量短期犧牲與長期安全保障的關鍵時刻。


延伸閱讀

台積電加速推進美國製造 亞利桑那三廠可望提早一年量產

學界看「美台晶片產能五五分」論調 詹文男：要拋棄矽盾迷思

台積電 美國商務部 晶片

延伸閱讀

美商務部長拋台美晶片五五分 經濟部：與產業界保持密切聯繫

美提晶片製造「五五分」方案 許宇甄：根本是賣台協議

美商務部長對台遊說晶片製造「五五分」 立委痛批賣台協議

盧特尼克拋「美版矽盾」 點名跟台灣對分一杯羹 美晶片自製率要拚40%

相關新聞

台積電加速推進美國製造 亞利桑那三廠可望提早一年量產

業界傳出，台積電正加快美國亞利桑那州新廠產能布建腳步，當地三廠可望提前於2027年量產，採用2奈米和埃米級的A16製程，...

美台晶片產能五五分 恐引爆半導體通膨…牽動雙A、微星等品牌廠

美國商務部長盧特尼克提出「美台晶片產能五五分」的構想，業界直言，晶片是所有電子產品的關鍵，美國製造成本遠高於亞洲，若晶片...

蘋果又要推新品…iPhone 17e、入門版iPad 台積、大立光等添動能

外電報導，蘋果預計明年上半年推出iPhone 17e、新款入門版iPad，以及更新版iPad Air，以延續「性價比」策...

美台晶片產能五五分 外媒：尋求擴大與台積夥伴關係

美國商務部長盧特尼克拋出台美晶片製造「五五分」。美媒報導，盧特尼克的評論是呼應對過度依賴台灣先進晶圓代工的長期擔憂，他有...

學界看「美台晶片產能五五分」論調 邱達生：包裹糖衣的勒索

美國商務部長盧特尼克拋出美台晶片製造「五五分」構想，學者昨（29）日分析，這是包裹糖衣的勒索，對台灣與台積電而言並不公平...

學界看「美台晶片產能五五分」論調 詹文男：要拋棄矽盾迷思

數位轉型學院院長詹文男表示，面對美國商務部長盧特尼克提出「美台晶片產能五五分」論調，台灣必須徹底拋棄過往「矽盾」迷思。他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。