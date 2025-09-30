學界看「美台晶片產能五五分」論調 邱達生：包裹糖衣的勒索

美國商務部長盧特尼克拋出美台晶片製造「五五分」構想，學者昨（29）日分析，這是包裹糖衣的勒索，對台灣與台積電（2330）而言並不公平。

亞太商工總會執行長暨東海大學經濟系兼任教授邱達生表示，美國做為世界強權，向來會以政策手段壓制經濟實力超前、或特定領域較強國家，「50%對50%」看似讓台灣可維持50%製造，但其實「一點都不公平」，破壞市場機制，現今全球對晶片高度需求，是台灣產業和供應鏈長年投入造就成果，但美方卻用各種手段打壞這個成果。「50%說」更像是「包裹糖衣」，實際上就是「勒索」，對台灣及台積電都很不利。

他提及，美國商務部掌控232調查結果，現在拋出「五五分」，顯然是在測試台灣政府及台積電反應。這對台灣和台積電都是極大難題。

台經院產經資料庫總監劉佩真分析，台美晶片製造「五五分」構想是涉及經濟安全、地緣政治、產業鏈重塑、技術主導權的深層博弈，也是美國將國安考量凌駕於純粹經濟效率之上的明確信號。

她表示，「五五分」是美國將國安考量凌駕於純粹經濟效率之上的明確信號，攸關台美貿易協議最終內容，也將影響未來數十年全球半導體產業版圖，形塑一個更具韌性但可能成本更高、效率略減的全球晶片供應鏈。這是台灣需要以戰略眼光衡量短期犧牲與長期安全保障的關鍵時刻。



