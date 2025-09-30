美台晶片產能五五分 恐引爆半導體通膨…牽動雙A、微星等品牌廠

美國商務部長盧特尼克提出「美台晶片產能五五分」的構想，業界直言，晶片是所有電子產品的關鍵，美國製造成本遠高於亞洲，若晶片半數在美生產，勢必引爆「半導體通膨」，終端產品漲價壓力大，品牌廠不得不調升售價，伴隨而來的就是整個供應鏈一片混亂。

美國製造勢必拉升成本，宏碁（2353）、華碩、微星、技嘉等品牌廠全面警戒。微軟則再次發難，旗下家用遊戲主機Xbox系列頂不住美國關稅壓力，10月3日起啟動美國市場今年來第二波漲價，漲幅從20美元到70美元不等，2025年累計漲幅已逾三成。

業界憂心，若「美台晶片產能五五分」成局，勢必迫使品牌商持續漲價因應，日後遊戲機、手機比以前貴一倍的狀況恐成真，「連打個遊戲都是奢侈的享受」。

目前電腦等PC產品尚未被加徵關稅，業界觀察，若依照川普政府新規，多數晶片勢必漲價，品牌廠為反映新增成本，勢必調整銷往美國的產品售價，具體漲價幅度仍要看川普政府實際晶片稅率。

因應後續地緣政治變化，品牌廠積極應對。PC品牌方面，相關廠商除上半年在美積極建立庫存外，已陸續在美國本土建立生產據點。

以「台灣雙A」為例，目前宏碁美國市場營收占比約兩成，已於美國找好合作夥伴生產桌機，主要供應電競DIY需求，已出貨數季；筆電方面，主要從泰國及越南出貨。

針對關稅議題，華碩先前表示，目前旗下產品多數仍在豁免範圍內，需要計算關稅的主要是鋼鋁材料，但比重不高；部分大型公司因在美國有重大投資而可獲豁免，華碩則透過生產地調配與EMS廠合作分散風險。

微星與技嘉昨（29）日並未回應美國製造是否增加成本與調漲產品售價等議題。兩大品牌廠之前已宣布規劃美國設廠，初期生產AI伺服器等高單價產品，未來是否擴及到消費性電子產品，例如筆電等，還需要觀察美國政府的政策。

其中，微星美國製造落腳加州，已買下當地廠辦，作為旗下第一個美國生產據點。

技嘉美國製造則鎖定AI伺服器，以因應當地需求。