快訊

打造「步行城市」…台灣人行道、遮蔭不及格 逼觀光客走入窘境

美拋「矽盾」震撼彈…為川習會暖身 兼逼台在經貿談判讓步

天氣晴朗至中秋…酷熱飆38度高溫 吳德榮：觀察2熱帶系統發展

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電加速推進美國製造 亞利桑那三廠可望提早一年量產

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電。 美聯社
台積電。 美聯社

業界傳出，台積電（2330）正加快美國亞利桑那州新廠產能布建腳步，當地三廠可望提前於2027年量產，採用2奈米和埃米級的A16製程，比原先規劃2028年量產早一年。

針對美國新廠三廠進度，台積電回應指出，有關TSMC Arizona的相關進展，皆依公司公告為準。

業界認為，台積電加速衝刺美國製造，一方面反映美系客戶在地生產的強勁需求，另一方面，正值美方提出「美台晶片產能五五分」論調，台積電美國新廠布建超前，也有助降低地緣政治議題干擾。

據了解，台積電已規劃2026下半年先在台灣量產A16製程。業界原預期，台積電會在2028年於美國新廠三廠導入A16製程，隨客戶群需求迫切，該廠區可望提前在2027年量產，2奈米也將同步加快在美國新廠生產腳步。

談到美國新廠產能布建，台積電在7月的法說會上表示，亞利桑那州的第一座晶圓廠已於2024年第4季採用4奈米製程成功進入量產，良率與台灣的晶圓廠相當。美國將採用3奈米製程技術的第二座晶圓廠則已經完成建設，「我們看到來自美國先進客戶的濃厚興趣，並致力將量產進度加速數個季度，以支持客戶需求。」

台積電指出，採用2奈米和A16製程技術的亞利桑那州第三座晶圓廠已經開始動工，由於客戶對AI相關需求強勁，也將考慮加快生產進度。當地第四座晶圓廠將採用2奈米和A16製程技術，而第五座和第六座晶圓廠則將採用更先進的技術。這些晶圓廠的建設和量產計劃將依客戶的需求而定。

台積電規劃，2025下半年在台灣量產2奈米、2026下半年量產A16製程。業界人士分析，川普政府頻繁出招，揚言對晶片課徵不同層次的關稅，台積電的各大客戶勢必與美國政府溝通並擬定應對措施，其美國製造需求也將在AI快速發展與政策驅動下不斷升溫。

台積電 晶圓廠 美國

延伸閱讀

季底結帳及美提晶片製造「五五分」 台股短線恐震盪

ASIC推AI應用半導體成長 台廠合縱連橫拚先機

台積電10/16法說會聚焦2奈米量產 客戶下單需求爆發

中國持續打「拒買牌」暫停採購重創美大豆農業

相關新聞

台積電加速推進美國製造 亞利桑那三廠可望提早一年量產

業界傳出，台積電正加快美國亞利桑那州新廠產能布建腳步，當地三廠可望提前於2027年量產，採用2奈米和埃米級的A16製程，...

美台晶片產能五五分 恐引爆半導體通膨…牽動雙A、微星等品牌廠

美國商務部長盧特尼克提出「美台晶片產能五五分」的構想，業界直言，晶片是所有電子產品的關鍵，美國製造成本遠高於亞洲，若晶片...

蘋果又要推新品…iPhone 17e、入門版iPad 台積、大立光等添動能

外電報導，蘋果預計明年上半年推出iPhone 17e、新款入門版iPad，以及更新版iPad Air，以延續「性價比」策...

美台晶片產能五五分 外媒：尋求擴大與台積夥伴關係

美國商務部長盧特尼克拋出台美晶片製造「五五分」。美媒報導，盧特尼克的評論是呼應對過度依賴台灣先進晶圓代工的長期擔憂，他有...

學界看「美台晶片產能五五分」論調 邱達生：包裹糖衣的勒索

美國商務部長盧特尼克拋出美台晶片製造「五五分」構想，學者昨（29）日分析，這是包裹糖衣的勒索，對台灣與台積電而言並不公平...

學界看「美台晶片產能五五分」論調 詹文男：要拋棄矽盾迷思

數位轉型學院院長詹文男表示，面對美國商務部長盧特尼克提出「美台晶片產能五五分」論調，台灣必須徹底拋棄過往「矽盾」迷思。他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。