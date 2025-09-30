台積電加速推進美國製造 亞利桑那三廠可望提早一年量產

業界傳出，台積電（2330）正加快美國亞利桑那州新廠產能布建腳步，當地三廠可望提前於2027年量產，採用2奈米和埃米級的A16製程，比原先規劃2028年量產早一年。

針對美國新廠三廠進度，台積電回應指出，有關TSMC Arizona的相關進展，皆依公司公告為準。

業界認為，台積電加速衝刺美國製造，一方面反映美系客戶在地生產的強勁需求，另一方面，正值美方提出「美台晶片產能五五分」論調，台積電美國新廠布建超前，也有助降低地緣政治議題干擾。

據了解，台積電已規劃2026下半年先在台灣量產A16製程。業界原預期，台積電會在2028年於美國新廠三廠導入A16製程，隨客戶群需求迫切，該廠區可望提前在2027年量產，2奈米也將同步加快在美國新廠生產腳步。

談到美國新廠產能布建，台積電在7月的法說會上表示，亞利桑那州的第一座晶圓廠已於2024年第4季採用4奈米製程成功進入量產，良率與台灣的晶圓廠相當。美國將採用3奈米製程技術的第二座晶圓廠則已經完成建設，「我們看到來自美國先進客戶的濃厚興趣，並致力將量產進度加速數個季度，以支持客戶需求。」

台積電指出，採用2奈米和A16製程技術的亞利桑那州第三座晶圓廠已經開始動工，由於客戶對AI相關需求強勁，也將考慮加快生產進度。當地第四座晶圓廠將採用2奈米和A16製程技術，而第五座和第六座晶圓廠則將採用更先進的技術。這些晶圓廠的建設和量產計劃將依客戶的需求而定。

台積電規劃，2025下半年在台灣量產2奈米、2026下半年量產A16製程。業界人士分析，川普政府頻繁出招，揚言對晶片課徵不同層次的關稅，台積電的各大客戶勢必與美國政府溝通並擬定應對措施，其美國製造需求也將在AI快速發展與政策驅動下不斷升溫。