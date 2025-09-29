良得大陸子公司官司初審判賠人民幣342.59萬元 已打呆影響不大
良得電（2462）29日公告，旗下大陸子公司怡富萬電業(惠州)有限公司，接獲廣東省深圳市龍崗區人民法院民事判決書，判決怡富萬惠州向深圳航嘉賠償損失共計人民幣342.59萬元（約新台幣1,478萬元）。良得電指出，目前對財務、業務狀況並無重大影響，相關營運活動均正常進行，並將與律師研議是否上訴及後續事宜。
良得電今晚表示，這筆貨款已經在兩年前打呆帳了，因此，影響不大，只需認列法律程序的費用不到50萬元。
良得電指出，深圳航嘉以產品存在品質問題，並給他們造成損失為由，要求怡富萬惠州賠付損失人民幣7,177萬元（約新台幣3.09億元），怡富萬惠州接獲廣東省深圳市龍崗區人民法院之民事判決書，判決怡富萬惠州向深圳航嘉賠償損失共計人民幣342.59萬元，深圳市龍崗區人民法院，並駁回深圳航嘉的其他訴訟請求。
良得電說，本案判決所認定的賠償金額與深圳航嘉所主張的損失金額人民幣7,177萬元，存在顯著差距。該案對良得電的財務、業務狀況並無重大影響，相關營運活動均正常進行。良得電也將與律師研議是否上訴及後續事宜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言