良得大陸子公司官司初審判賠人民幣342.59萬元 已打呆影響不大

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

良得電（2462）29日公告，旗下大陸子公司怡富萬電業(惠州)有限公司，接獲廣東省深圳市龍崗區人民法院民事判決書，判決怡富萬惠州向深圳航嘉賠償損失共計人民幣342.59萬元（約新台幣1,478萬元）。良得電指出，目前對財務、業務狀況並無重大影響，相關營運活動均正常進行，並將與律師研議是否上訴及後續事宜。

良得電今晚表示，這筆貨款已經在兩年前打呆帳了，因此，影響不大，只需認列法律程序的費用不到50萬元。

良得電指出，深圳航嘉以產品存在品質問題，並給他們造成損失為由，要求怡富萬惠州賠付損失人民幣7,177萬元（約新台幣3.09億元），怡富萬惠州接獲廣東省深圳市龍崗區人民法院之民事判決書，判決怡富萬惠州向深圳航嘉賠償損失共計人民幣342.59萬元，深圳市龍崗區人民法院，並駁回深圳航嘉的其他訴訟請求。

良得電說，本案判決所認定的賠償金額與深圳航嘉所主張的損失金額人民幣7,177萬元，存在顯著差距。該案對良得電的財務、業務狀況並無重大影響，相關營運活動均正常進行。良得電也將與律師研議是否上訴及後續事宜。

深圳 人民幣

