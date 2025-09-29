美商務部長拋台美晶片五五分 經濟部：與產業界保持密切聯繫

美國商務部長盧特尼克提出台美晶片製造「五五分」構想，經濟部表示，對美諮商談判由行政院統籌，目前相關談判仍持續推進中；經濟部將持續配合行政院，並與產業界保持密切聯繫，密切注意此案未來動向。

台灣目前暫行對等關稅稅率為20%，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）27日受訪時重申，將與台灣達成貿易協議，並透露遊說台灣讓美國生產一半晶片、台灣生產一半的「五五分」構想，讓美國可達到50%自製。

經濟部今天表示，對美諮商談判是由行政院統籌，目前相關談判仍持續推進中；經濟部將持續配合行政院，並與產業界保持密切聯繫，密切注意此案未來動向。

行政院經貿辦今天回應，這是美方說法，不予評論，會審慎以對。

此外，傳出行政院副院長鄭麗君再度前往美國進行對等關稅談判，經貿辦僅表示，台美雙方持續積極就對等關稅等經貿議題磋商溝通，有談判相關資訊的進一步說明時，將再適時對外報告。