大摩看自動化產業 台廠中持續看好亞德客後市

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

摩根士丹利（大摩）於「自動化產業」報告中表示，8月份訂單部分，在海外方面，中國持續溫和增長，歐洲連續兩個月年成長明顯，而北美的年增長則在正負之間波動，後續仍需持續觀察市況回溫狀況。台廠中較看好亞德客-KY（1590），給予「優於大盤」的評等，目標價1030元，上銀（2049）則是「劣於大盤」，目標價160元。

亞德客-KY方面，大摩指出，亞德客-KY受惠電子產業2026年前景看好，主因美國智慧型手機品牌將於2026年下半年推出首款摺疊式智慧型手機。外觀形式的改變有望帶動組裝設備的建置潮。此外，來自印刷電路板(PCB)市場的需求同樣表現強勁。

而電動車部分，亞德客已成功在中國國內生產的汽車領域取得進展，合作對象包括OEM廠，此外，這兩大領域的增長今年以來表現相當不錯，而此動能有望延續至2025年第4季。

上銀8月合併營收19.03億元、年減6.7%；累計前八月合併營收156.69億元、年減1.1%。大摩表示，上銀成長動能則顯得疲弱，且估值處於景氣循環高點，因此較不看好。

