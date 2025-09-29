聽新聞
美提晶片製造「五五分」方案 許宇甄：根本是賣台協議

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
美國商務部長盧特尼克拋「台美晶片製造五五分方案」，引發討論。 美聯社資料照
美國商務部長盧特尼克拋「台美晶片製造五五分方案」，國民黨立委許宇甄批評，這根本不是什麼所謂「貿易協議」，而是對台灣的壓榨與掠奪，要求台灣晶片產能「一半留在台灣、一半移到美國」，這不是合作，而是強制分割台灣的命脈產業。

許宇甄指出，美國對台灣已經不滿足於軍售，如今更進一步伸手掠奪台灣半導體核心製造，這不僅是經濟貿易議題，更是國安危機。一旦台積電最先進製程的產能被美方強迫分割，矽盾的效力將被削弱，台灣的安全籌碼將化為烏有，美方強行解除台灣護身符的做法，將把台灣推向更加危險的處境。

許宇甄批評，盧特尼克敢高調放話「很快就要與台灣達成重大協議」，代表雙方早已進行談判，賴清德政府顯然心知肚明如此賣台內容，但台灣人民卻完全被蒙在鼓裡。面對門口外的野蠻人，政府不敢吭聲，不敢告訴人民到底要犧牲什麼？賴政府不僅治國無能，還背地裡將台灣護國神山拱手讓人。這不僅是對人民的背叛，更是不折不扣的賣國行徑。

許宇甄砲轟，賴清德政府這種「投降貿易」、「下跪外交」讓人憤怒至極。美國若真視台灣為民主夥伴，就應當尊重台灣的產業發展，而不是以國安為名，行經濟殖民之實。若賴政府仍然選擇隱瞞與配合，等於是幫助外國勢力瓦解台灣的最後防線，徹底斷送台灣未來。真正愛台灣的人，絕不能接受如此賣國的協議，這樣的屈辱與危險，立法院不能也不會坐視不管。

許宇甄表示，台灣若繼續被動接受，等於承認自己只是美國的棋子。賴清德應立即向人民交代，對美談判的底線在哪裡？台灣究竟要失去多少核心利益？台灣的矽盾會不會拱手送人？若賴政府繼續沉默，就等於證實「賣台協議」是真的，賴清德總統應該到立法院國情報告，向全國人民講清楚。

國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照片
許宇甄 晶片 台美關係 賣台

