美提台美晶片製造「五五分」 經貿辦：會審慎以對

數位轉型學院院長詹文男表示，面對美國商務部長盧特尼克提出「美台晶片產能五五分」目標，台灣必須徹底拋棄過往的「矽盾」迷思。他認為，這場地緣政治下的去風險化，是台灣將國家戰略從製造中心升級至「技術與系統整合」樞紐的關鍵契機。

2025-09-30 01:47