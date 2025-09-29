聽新聞
美提台美晶片製造「五五分」 經貿辦：會審慎以對

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
美國提出晶片製造「五五分」的構想。圖為晶片示意圖。(路透)
美國提出晶片製造「五五分」的構想。圖為晶片示意圖。(路透)

美國商務部長盧特尼克昨天受訪時重申將與台灣達成貿易協議，並持續對台灣遊說晶片製造「五五分」的構想，也就是美台生產各半。他同時挑戰傳統的「矽盾」論點，認為唯有美國本土晶片充足，才能保護台灣，目標是將美國晶片自製率從2％提升到40％。

行政院經貿談判辦公室指出，不予評論美方說法，我方會審慎以對。至於台美談判進度，經貿辦說，雙方持續積極就對等關稅等經貿議題磋商溝通，有談判相關資訊的進一步說明時，將再適時向國人報告。

美國 行政院 晶片 台美關係

