上周五美股四大指數收紅 台股本周多頭續戰26,000點

加權指數上周五下跌443點，收在25,580點，跌幅1.7%，成交量約5,000億元。籌碼面部分，三大法人賣超353.3億元，其中外資現貨賣超251.5億元，期貨淨空單增加3,340口至25,119口，投信賣超56.5億元，自營商賣超45.2億元。上周先漲後跌之下，加權指數僅上漲1點。不過上周五美股四大指數均收紅，台股多方格局未變，本周有機會回到26,000點之上。

永豐期貨指出，上周五台股受前一日美股修正影響早盤一度重挫554點，但盤中逐步收斂跌幅，僅下跌443點，雖仍屬明顯回檔，但比起先前創高後急殺700點的跌勢，本次修正力度相對有限，整體多方結構並未被破壞。台積電雖盤中一度跌破1,300元，但收盤仍守穩關鍵價位，顯示多方在核心權值股仍有防守意圖，加上期貨正價差尚未收斂，市場多頭氣氛仍占優勢，短線恐慌性賣壓並未造成趨勢反轉。

永豐期貨分析，目前國際市場並無新的重大利空，美股跌勢主要來自漲多後的技術性修正，對台股的影響偏向情緒面而非基本面，因此預估連假後若外資賣壓未再擴大，加權指數有望迎來技術性反彈。操作上應留意25,500點附近的支撐能否持續守穩，若能站穩該區間，則反彈目標先看26,000點上方，惟若跌破則需提防賣壓再度擴大，短線震盪格局仍在所難免。