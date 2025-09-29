快訊

捲黃國昌狗仔風波 中央社記者謝幸恩今發辭職聲明

緊急召回！經濟部點名5款行動電源應「立即停用」 外觀、型號一次看

影／堰塞湖仍紅色警戒！陽明交大揭微地動追蹤洪峰 警示二次潰決風險

川普半導體新關稅 美國設廠企業利多台積電美新廠受惠

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電TSMC Arizona三廠已動土。圖：公司提供
台積電TSMC Arizona三廠已動土。圖：公司提供

川普政府有意寄出半導體新關稅，業界認為，半導體關稅對半導體終端品牌廠壓力較大，不過品牌廠都積極要求半導體廠在美國製造，因此將是美國設廠企業利多，美光、台積電（2330）等美國新廠可望受惠。

外電報導，相關新制可能構成蘋果、戴爾等大型科技公司的挑戰，因為這些公司進口的產品來自全球各地的多種晶片，但也可能是正擴大美國產能企業的利多，例如台積電、美光及格芯，而且能獲得更多與客戶的協商的籌碼。

外電報導，消息人士說，美國商務部也考慮依企業投資美國製造的規模，給與1比1的進口額度關稅豁免，前提是業者將半數生產移往美國，但尚不清楚將如何運作或是否會付諸實行。

美國商務部 半導體 台積電

延伸閱讀

美國政府停擺危機倒數計時 川普召集國會領袖協商

川普下令派兵進駐波特蘭 俄勒岡州提告阻止

美軍全球將領將齊聚 川普計劃致意與精神喊話

美國考慮援烏長程戰斧飛彈 范斯稱由川普定奪

相關新聞

三星2奈米砍價三成…爭取輝達、高通、特斯拉下單 挖台積電牆腳

半導體邁入2奈米製程世代之際，業界傳出，三星近期喊出2奈米報價每片2萬美元（約新台幣60萬元），比台積電牌價3萬美元（約...

三星傳發動2奈米價格戰 權王三優勢...不易撼動

三星傳發動2奈米價格戰，要挖台積電牆腳，業界認為，台積電擁有技術／良率冠同業、供貨穩定、不與客戶競爭等三優勢，三星短期內...

半導體關稅可能「花樣很多」 業界承壓

三星傳祭出2奈米價格戰搶市，業界關注後續與台積電的新一波先進製程戰火之餘，短線更聚焦川普政府醞釀課徵半導體關稅，而且可能...

Google 攻 AI PC 新品明年亮相 雙A、廣達、仁寶迎商機

Google高層暗示正研發以Android為基礎的PC電腦專案，擴大導入AI功能，在既有Chromebook產品線之外，...

明年 AI PC 整體市占率 衝向五成

隨著各大廠加大AI PC布局力道，研調機構顧能（Gartner）最新報告指出，明年AI PC市占率可望首度突破五成大關，...

搶單大戰…傳三星2奈米砍價 挖台積牆腳

半導體邁入二奈米製程世代之際，業界傳出，三星近期喊出二奈米報價每片兩萬美元（約台幣六十萬元），低於台積電牌價三萬美元（約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。