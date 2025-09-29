川普半導體新關稅 美國設廠企業利多台積電美新廠受惠

川普政府有意寄出半導體新關稅，業界認為，半導體關稅對半導體終端品牌廠壓力較大，不過品牌廠都積極要求半導體廠在美國製造，因此將是美國設廠企業利多，美光、台積電（2330）等美國新廠可望受惠。

外電報導，相關新制可能構成蘋果、戴爾等大型科技公司的挑戰，因為這些公司進口的產品來自全球各地的多種晶片，但也可能是正擴大美國產能企業的利多，例如台積電、美光及格芯，而且能獲得更多與客戶的協商的籌碼。

外電報導，消息人士說，美國商務部也考慮依企業投資美國製造的規模，給與1比1的進口額度關稅豁免，前提是業者將半數生產移往美國，但尚不清楚將如何運作或是否會付諸實行。