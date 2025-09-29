台積電10/16法說會聚焦2奈米量產 客戶下單需求爆發

台積電將於10月16日舉辦第3季法人說明會，2奈米先進晶圓製程量產進展將成焦點。市場預期，台積電2奈米最快第4季放量，主要客戶包括蘋果、高通、輝達、超微、聯發科等，人工智慧應用ASIC晶片可能加碼，台積電2奈米產能需求將爆發。

對此台積電回覆記者詢問重申，在智慧型手機和高效能運算（HPC）應用推動下，台積電2奈米技術在頭兩年的產品設計定案（tape outs）數量，將高於3奈米和5奈米的同期表現。

台積電2奈米先進製程量產進展和客戶需求，備受關注。市場預期，台積電2奈米製程將於今年第4季放量，聯發科和超微（AMD）已預先發布採用。

超微在4月中旬宣布，代號為Venice的新一代AMDEPYC處理器完成投片（tape out），預計2026年上市。

台積電當時證實，超微是首位使用台積電先進2奈米（N2）製程技術的客戶，也是台積電亞利桑那州晶圓21廠的首位高效能運算客戶。

聯發科在9月中旬宣布，採用台積電2奈米製程的旗艦系統單晶片，已完成設計定案，預計2026年底上市。

國外科技網站Wccftech日前報導，台積電2奈米先進製程已鎖定15家客戶，其中10家是高效能運算晶片大廠，代表人工智慧產業正大幅推升對台積電的2奈米製程需求。

報導評估，除了蘋果（Apple）、高通（Qualcomm）、聯發科等手機處理器晶片外，包括輝達（NVIDIA）、超微等新一代AI晶片，也將採用台積電2奈米先進製程。

此外，谷歌（Google）、博通（Broadcom）、亞馬遜（Amazon）、甚至OpenAI等積極布局AI特殊應用晶片（ASIC）的大廠，未來也可能採用台積電2奈米先進製程。

市場近日傳出，台積電2026年2奈米製程報價將調漲50%。台積電表示，不評論價格問題，定價始終以策略導向，並非機會導向，持續與客戶緊密合作提供價值。

台積電積極在台灣和美國布建2奈米晶圓廠產能，台灣2奈米產線主要在新竹寶山和高雄，美國亞利桑那第3座晶圓廠未來也將採用2奈米和A16製程技術。台積電預期，2奈米及更先進製程產能，將會有約30%來自亞利桑那州晶圓廠。

除了台積電，韓國三星（Samsung）也積極布局2奈米製程，三星在第2季投資人線上會議表示，已完成第一代2奈米製程的可靠性評估，確保量產準備工作順利就緒。

根據韓國媒體ETnews於9月初報導，三星晶圓代工部門準備量產採用2奈米製程的自家Exynos 2600手機晶片，市場評估三星最快今年底2奈米製程可進入量產。

日本半導體製造商Rapidus也積極發展2奈米製程，不過漢民科技副董事長暨漢測（7856）榮譽董事長許金榮分析，持續觀察線路與功能等技術細節，以及日本在2奈米技術應用發展的路徑圖；但最大關鍵，仍在於日本廠商是否有AI相關實際客戶需求下單。

台灣半導體供應鏈正向看待2奈米製程量產，尤其是測試端需求大增。產業人士分析，AI處理器或ASIC晶片製程，全面微縮至3奈米甚至2奈米製程世代，並採用CoWoS等先進封裝，晶片密度大幅提高、功耗增加、異質晶片整合成為主流等條件下，容錯率越來越嚴格，測試環節製程重要性大幅提升。

半導體探針卡和測試設備商旺矽已切入3奈米先進晶圓測試，預期2026年可跨足2奈米；穎崴最快2026年下半年在美國亞利桑那州設立維修服務中心。

測試介面廠精測總經理黃水可指出，無論先進製程在哪裡，精測都會持續布局，除了在台灣，精測也已在美國布局，可按照市場需求擴充設備。