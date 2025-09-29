明年 AI PC 整體市占率 衝向五成

隨著各大廠加大AI PC布局力道，研調機構顧能（Gartner）最新報告指出，明年AI PC市占率可望首度突破五成大關，成為市場主流。由於AI PC單價優於傳統PC，法人看好將助攻PC鏈獲利。

顧能認為，AI PC正在重塑市場，短線雖受制於關稅問題與市場不確定性，導致PC採購放緩，但仍看好2025年全球AI PC出貨量可達7,780 萬台，市占率31%；預估2026年市占率將突破五成大關、達55%，屆時年出貨量將達1.43億台，並預估2029年AI PC將成為電腦常態。

隨著AI PC普及，顧能認為，消費性PC市場將從現有x86架構主導的格局，逐漸轉向安謀（Arm）架構，主因安謀架構PC有望逐步解決軟體生態系支援問題。商用PC市場方面，企業用戶仍傾向使用現有的x86 Windows PC，仍有71%選擇x86電腦，僅24%為安謀架構，預估未來局勢不會有太大反轉。

業界分析，在英特爾、超微等晶片大廠主導下，目前PC新品已多以AI PC為主，產品陣容也從一開始的旗艦級晶片持續往下滲透，逐步填補高階、中高階、中階及入門市場產品，加速AI PC在整體PC市場滲透率。

尤其身為PC市場新秀的高通，為了衝刺市占率，今年推出推出驍龍X系列第四款晶片Snapdragon X，搶攻600美元價格帶的Copilot+ PC市場。該系列正持續擴展市場，包含華碩（2357）、宏碁（2353）、戴爾（DELL）、惠普（HP）與聯想等品牌大廠持續開發相關終端裝置，預期到2026年時將突破100款。