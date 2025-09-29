Google 攻 AI PC 新品明年亮相 雙A、廣達、仁寶迎商機

Google高層暗示正研發以Android為基礎的PC電腦專案，擴大導入AI功能，在既有Chromebook產品線之外，開設新產品線，新品有望2026年登場。業界看好，Google衝刺PC領域，有助壯大其生態圈，宏碁（2353）、華碩（2357）等品牌廠，以及廣達（2382）、仁寶（2324）等代工廠，有望迎來新一波商機。

Google硬體副總裁Rick Osterloh在日前的高通驍龍峰會上證實，正研發以Android為基礎的PC電腦專案。他提到，過去Google旗下的手機與PC採用不同系統，但目前正有一個專案將兩者結合。

Google指出，新PC能運行Google的AI技術、整合旗下Gemini模型與Google助理，並將Google的應用程式與開發者生態帶入PC領域。言下之意，暗示Android PC即將問世。

高通高層指出，已見過這項技術，暗示新產品將在2026年登場；換言之，高通可能於明年推出基於Android PC的晶片，進一步擴大其PC產品線系統陣容。

Google目前在PC端主要以Chromebook為主，Chromebook搭載Chrome OS，是基於Chrome瀏覽器及Linux核心的作業系統，Google主要與宏碁、惠普及聯想等主流品牌廠合作。

根據研調機構Canalys報告顯示，受惠日本「GIGA School」教育專案，在政府機關大量採購下，2025上半年全球Chromebook 出貨量為1,100萬台，年增逾一成。其中，聯想為Chromebook市場龍頭，市占率達31%，其後依序為惠普及宏碁。

Chromebook目前產品仍以低價取勝，儘管先前Google推出Chromebook Plus試圖衝刺中高階PC市場，但仍在耕耘階段。業界預期，隨著明年高通推出與Google合作的Android PC晶片，將擴展雙方在PC市場的影響力。

法人看好，隨著Google明年推出Android PC，台灣品牌雙A宏碁、華碩，以及在Chromebook領域深耕已久的廣達、仁寶等代工廠有望受惠。



延伸閱讀

