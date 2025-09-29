半導體關稅可能「花樣很多」 業界承壓

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

三星傳祭出2奈米價格戰搶市，業界關注後續與台積電（2330）的新一波先進製程戰火之餘，短線更聚焦川普政府醞釀課徵半導體關稅，而且可能「花樣很多」的影響，牽動整個半導體市場榮枯。

美國總統川普先前已喊話要課半導體關稅，甚至揚言稅率高達100%，但迄今未定案。近期多家重量級外媒披露，川普可能有兩種對半導體業的新規範，一是要求美製晶片與進口晶片比例須維持1比1，否則就要課徵高關稅；二是針對外國電子產品所含的晶片數量課稅。

業界分析，川普希望讓製造業回流美國的大方向確立，但如今半導體製造以亞洲為中心的狀況短期內難以改變，若美國政府要求美製晶片與進口晶片比例須維持1比1，即便台積電、三星等亞洲半導體大廠都已規劃在美國設廠，短期內仍難達到美製晶片與進口晶片比例維持1比1的要求，更遑論世界、聯電等尚無美國製造規劃的業者，承受的壓力更大。

外媒並披露，美國商務部擬依輸美商品中晶片價值比例徵收關稅，若成真，不僅晶片廠可能受累，連品牌製造商也難逃衝擊。

