三星傳發動2奈米價格戰 權王三優勢...不易撼動

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

三星傳發動2奈米價格戰，要挖台積電牆腳，業界認為，台積電（2330）擁有技術／良率冠同業、供貨穩定、不與客戶競爭等三優勢，三星短期內要靠低價撼動台積電的領先地位，「難度非常高」。

就良率來看，業界傳出，台積電2奈米初始良率已達64%至66%，而SRAM（合格晶片比例）更突破九成，顯示量產前景相當樂觀。

台積電向來不公開製程良率確切數字，但董事長魏哲家已於法說會公開表態，強調從目前客戶採用意願來看，客戶對台積電2奈米需求將會超越前一代製程。

供貨穩定也是台積電一大優勢。業界指出，台積電2奈米是其單一製程中，有最多廠區生產的節點，橫跨台灣新竹寶山與高雄四個主要晶圓廠區，今年底月產能約4萬片。為滿足市場對下一代高效能晶片日益增長的需求，台積電持續擴充2奈米產能，預計到2026年，2奈米月產能目標將達10萬片，提供客戶穩定的產能。

第三個優勢是不與客戶競爭。台積電一直以來的核心優勢在於其「純晶圓代工」的商業模式，專注於製造服務，贏得客戶的信任。

