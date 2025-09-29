三星2奈米砍價三成…爭取輝達、高通、特斯拉下單 挖台積電牆腳

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
半導體邁入2奈米製程世代之際，業界傳出，三星近期喊出2奈米報價每片2萬美元（約新台幣60萬元），比台積電牌價3萬美元（約新台幣90萬元）便宜33%。（美聯社）
半導體邁入2奈米製程世代之際，業界傳出，三星近期喊出2奈米報價每片2萬美元（約新台幣60萬元），比台積電（2330）牌價3萬美元（約新台幣90萬元）便宜33%，相當於打六七折搶市，爭取輝達、高通、特斯拉等大廠下單，要挖台積電牆腳。

相關降價消息並未獲得三星證實。業界分析，台積電2奈米將邁入量產，產能供不應求，先前已傳出要漲價，如今三星逆勢發動價格戰，開出降價第一槍，再次點燃先進製程搶單大戰戰火。

台積電2奈米將如期於下半年量產，手握蘋果、超微、聯發科、高通等大客戶訂單，涵蓋智慧手機晶片和電腦中央處理器（CPU）等高速運算領域。三星目前2奈米僅供自家手機處理器使用，業界分析，三星為放大經濟規模，2奈米降價搶單，希望能爭取台積電主要客戶上門分散投片。

業界傳出，三星積極與輝達和高通等大廠接觸，進行2奈米效能評估與量產準備，目標是透過爭取客戶訂單來多樣化客戶結構，提升良率和成本效益來追趕台積電在先進製程的領先地位。

三星先前已宣布，2025下半年量產首代2奈米（SF2）製程，並正開發第二代2奈米（SF2P）技術。

三星預期，與首代2奈米相比，第二代2奈米效能提升約12%、功耗降低25%、晶片面積縮小約8%，採用MBCFET（多橋通道電晶體）架構。三星已完成基礎設計套件（PDK），並積極向國際客戶推廣，力拚2026年開始量產第二代2奈米，並與特斯拉達成合作協議。

特斯拉已於7月宣布，與三星簽署價值22.8兆韓元（約165億美元、新台幣5,000億元）的長期晶片供應合約，將透過三星第二代2奈米製程，生產特斯拉AI6晶片，用於全自動駕駛（FSD）系統與資料中心，這筆訂單被外界視為三星試圖藉助新製程，在高速運算領域PK台積電的關鍵一役。

另外，三星也積極布建美國2奈米產能，預計明年底月產能將達1.6萬至1.7萬片，爭取更多美系客戶下單。

面對三星來勢洶洶，台積電2奈米將如期在2025下半年進入量產。台積電先前透露，2奈米量產曲線與3奈米相似，在持續強化的策略下，台積電也推出2奈米家族延伸的N2P製程技術，具備更佳的效能及功耗優勢，為智慧手機高速運算應用提供支持，預計2026下半年量產。

台積電 奈米 三星

