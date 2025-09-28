快訊

受潰堤影響…花蓮縣府宣布 光復鄉明天停班停課

國科會吳誠文：4個半導體策略主軸 鞏固IC設計、晶圓製造領先全球

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
國科會主委吳誠文。 圖／取自吳誠文臉書
國科會主委吳誠文。 圖／取自吳誠文臉書

國科會主委吳誠文28日在臉書上表示，我國半導體產業總產值在全球排名第二，僅次於美國，他強調，「優勢延續、國際拓展、應用創新、永續調適」是我國四個半導體策略主軸，穩固台灣在IC設計、晶圓製造及封測的全球領先地位。

他表示，同時推動國際合作―「立足臺灣，佈局全球」，讓台灣成為全球半導體供應鏈關鍵且可靠的合作夥伴。

吳誠文在清大任教35年，曾任清大副校長，他27日應邀在清大南部校會友上以「地緣政治變局下的臺灣科技戰略」為講題時，作上述表示。

他表示，現階段全球科技產業的共識是，驅動未來發展的關鍵科技領域是AI，而驅動AI發展的不只是AI模型與演算法，還有主要仰賴台灣製造的先進製程半導體與運算設備，因此台灣逐漸成為全球關注的焦點。我國半導體產業總產值在全球排名第二，僅次於美國，而AI發展促使高效能運算晶片需求增加，也是促成台灣半導體產業快速成長的關鍵動力。

他在演講中再次強調「優勢延續、國際拓展、應用創新、永續調適」四個半導體策略主軸，穩固台灣在IC設計、晶圓製造及封測的全球誰領先地位，同時推動國際合作「立足台灣，佈局全球」，讓台灣成為全球半導體供應鏈關鍵且可靠的合作夥伴。

他表示，在賴總統的「AI之島」願景下，台灣要有AI系統研發的能力，要有AI系統設計與製造的產業，更要有應用AI工具與系統的文化。「主權 AI」不只是口號，除了建立與管理台灣的資料與模型，擁有本土語料庫，更要發展自主的運算架構與創新應用系統。未來希望年輕人都能運用AI放大自己的能力，帶來機會並讓世界看見台灣更多元的價值。

國科會吳誠文:4個半導體策略主軸 鞏固IC設計、晶圓製造領先全球

