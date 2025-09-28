嘉市空品物聯網結合火災派遣系統即時通報 守護民眾健康

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／嘉義即時報導
嘉義市空品物聯網結合火災派遣系統，火災空品可即時通報守護民眾健康。嘉義市環保局／提供
有鑑於火災事件常於短時間內產生大量濃煙，影響周遭民眾生活環境空氣品質，嘉義市政府環保局宣布，為即時提供民眾防護訊息，嘉義市空品物聯網已結合火災派遣系統，火災空品即時通報守護民眾健康。

嘉義市政府環保局為即時提供民眾防護訊息，經系統架接與測試，今年9月開始與嘉義市政府消防局合作，將轄內微型空氣品質感測器空品物聯網，結合消防局119火災派遣系統，於接獲火災訊息時自動產生影響範圍圖卡，並透過環保局臉書發布，提醒下風處民眾採取防護措施，守護民眾健康。

環保局表示，過往火災案件多為消防局以人工方式通報，為搶時效即時提供民眾防護資訊，今年與消防局合作建構智慧化火災空氣品質應變通報系統，經過系統架接及2個月測試，已於9月中旬上線啟用。

後續重大案件只要是火災派遣系統啟動後，即可同步串接轄內布建的120台微型空氣品質感測器，在1分鐘內自動研判出火場周遭PM2.5濃度變化趨勢、氣象資訊（如風向、風速），以及空氣污染物可能擴散影響的範圍，並於第一時間將資訊發布在環保局臉書粉絲專頁，提醒下風處民眾或縣市採取防護措施，以減少暴露風險。

環保局指出，該系統除提升火災應變效率外，更展現了跨局處合作的力量，後續將持續優化系統的演算法與資料應用，逐步建構「即時監測、快速應變、智慧治理」的環境管理模式，並推動更多智慧應用於環保工作上。

該局也提醒民眾，可利用環境部整合全國微型空氣品質感測器所建置的「空氣網」(https://wot.moenv.gov.tw/)，查詢所在區域即時空氣品質狀況，對個人健康防護增加一層保障。

