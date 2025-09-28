快訊

陳珮琪質疑「喝北所水約半年就會跑出石頭」 北所駁斥：均符規範

促進健康還有助抗癌 研究曝高強度間歇運動減緩癌細胞生長

男星赴花蓮救災…現場驚傳「水又來了」 志工緊急撤離畫面曝光

印度台灣形象展商機達7,700萬美元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
2025年印度臺灣形象展人潮滿滿。貿協／提供
2025年印度臺灣形象展人潮滿滿。貿協／提供

印度台灣形象展第八度舉行，並且舉行周邊研討會及相關活動，推動台日聯手搶攻印度商機新藍海，邀請日本大型商社-住友商事、丸紅株式會社及豐田通商分享印度市場經營策略與趨勢；預估這次的印度台灣形象展商機達7,700萬美元、參觀人次1.3萬人次。

外貿協會董事長黃志芳分享，印度新創企業如雨後春筍、軟體科技人才輩出；而臺灣在半導體、電子製造、資通訊與智慧科技等硬體領域擁有世界級的口碑，恰與印度的發展宏願相輔相成。印度勇於開拓的創新精神與臺灣千錘百鍊的研發實力相互補強，雙方合作可望創造最大綜效。

黃志芳指出，台灣形象展第八度於印度舉辦，吸引高達107家臺灣企業共襄盛舉，參展的上市櫃指標企業數量創下歷屆新高，參展廠包括鴻海（2317）、台達電（2308）、廣積（8050）、研華（2395）、立端（6245）、精聯（3652）、群聯電子（8299）、南六（6504）、微風等知名集團。受全球地緣政治影響和非紅供應鏈因素，印度積極發展無人機和航太產業，臺灣無人機供應鏈可積極切入印度市場。

「臺日聯手搶攻印度商機新藍海」交流會議共吸引9家參展廠商與三大商社進行交流，業者產業涵蓋工業自動化、通訊網路、化工材料、環境永續、智慧醫療、生醫創新及食品生活用品。

印度市場的空氣與水源污染解決方案在會後進行的媒合交流中獲得高度關注，例如能有效改善室內汙染、採用光技術專利且免濾網的空氣淨化系統，及針對醫療需求的AI檢測輔助判讀軟體，可提升醫生判讀效率與精準度，除可應用於印度市場，也具引進日本醫療市場的潛力。

與會業者反應熱烈，期待未來能針對聚焦全球供應鏈布局、產業分析及臺日合作案例，持續深化合作，共拓印度新藍海。

黃志芳進一步指出，近8年來，臺印雙邊貿易額已翻倍成長，2024年更創下歷年新高，達到逾106億美元。台灣形象展正是臺灣要向印度傳達的訊息，本次邀集智慧科技、智慧製造等超過百家優質企業參與，就是希望藉此平台推動更深入的合作與交流，為臺印經貿合作注入新動能。

他並指出，半導體為台印合作的重要方向，印度商業巨擘塔塔集團（Tata Group）已與臺灣半導體業者展開合作；另一方面，建立完整半導體生態系統仍需時間，但雙方可先從人才交流著手，展現臺印在技術上的高度互補性。

日本商社分享拓展印度市場經營策略。貿協／提供
日本商社分享拓展印度市場經營策略。貿協／提供
外貿協會董事長黄志芳(中)積極推動台日聯手搶攻印度商機新藍海。貿協／提供
外貿協會董事長黄志芳(中)積極推動台日聯手搶攻印度商機新藍海。貿協／提供
2025印度形象展開幕貿協領軍國內廠商海外拓銷。貿協／提供
2025印度形象展開幕貿協領軍國內廠商海外拓銷。貿協／提供

印度 半導體

延伸閱讀

印度政治集會疑主角遲到釀踩踏 救護車都無法進入

印度政治集會爆發踩踏 罹難人數增至36人

印度演員政治人物造勢爆發踩踏 29死50傷

H-1B簽證費大漲嚇壞印度旅客 捕捉混亂瞬間「數十乘客緊急衝下飛機」

相關新聞

台積電今年資本支出續攻新高 漢唐、亞翔等設備鏈看旺到明年

台積電今年資本支出續攻新高，包含先進製程及先進封裝測試、加碼海外廠區投資， 以及全球半導體產業強勁擴廠需求，帶動無塵室供...

科學園區通過13件投資案 寶山水務投資24.1億元供晶圓廠一級工業用水

國家科學及技術委員會日前召開科學園區審議會，會中通過13件投資案，投資總額計47.65億元，此外尚有6件增資案，合計增資...

AI 帶動半導體供應鏈 竹陞、新應材拚當千金股

AI帶動半導體先進製程及先進封裝需求大增，作為護國神山群供應鏈關鍵角色的竹陞科技、新應材，市場認為具備挑戰千金股的實力。

黃仁勳喊輝達最聰明的投資 OpenAI 下個數兆美元企業

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳對OpenAI前景非常樂觀，認為OpenAI會成為下一個價值「數兆美元」的超大規模公司，...

Anthropic 叫陣科技巨頭 AI 新創黑馬全球大徵人

人工智慧（AI）新創公司Anthropic宣布，今年國際員工總數將呈三倍成長，並把AI團隊陣容擴大至目前的五倍，以利全球...

蘋果參考 ChatGPT 測試新 Siri

知情人士向彭博資訊透露，蘋果開發了一個類似ChatGPT的應用程式（App），用來幫助測試明年要推出的新版語音助理Sir...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。