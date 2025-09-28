印度台灣形象展商機達7,700萬美元

印度台灣形象展第八度舉行，並且舉行周邊研討會及相關活動，推動台日聯手搶攻印度商機新藍海，邀請日本大型商社-住友商事、丸紅株式會社及豐田通商分享印度市場經營策略與趨勢；預估這次的印度台灣形象展商機達7,700萬美元、參觀人次1.3萬人次。

外貿協會董事長黃志芳分享，印度新創企業如雨後春筍、軟體科技人才輩出；而臺灣在半導體、電子製造、資通訊與智慧科技等硬體領域擁有世界級的口碑，恰與印度的發展宏願相輔相成。印度勇於開拓的創新精神與臺灣千錘百鍊的研發實力相互補強，雙方合作可望創造最大綜效。

黃志芳指出，台灣形象展第八度於印度舉辦，吸引高達107家臺灣企業共襄盛舉，參展的上市櫃指標企業數量創下歷屆新高，參展廠包括鴻海（2317）、台達電（2308）、廣積（8050）、研華（2395）、立端（6245）、精聯（3652）、群聯電子（8299）、南六（6504）、微風等知名集團。受全球地緣政治影響和非紅供應鏈因素，印度積極發展無人機和航太產業，臺灣無人機供應鏈可積極切入印度市場。

「臺日聯手搶攻印度商機新藍海」交流會議共吸引9家參展廠商與三大商社進行交流，業者產業涵蓋工業自動化、通訊網路、化工材料、環境永續、智慧醫療、生醫創新及食品生活用品。

印度市場的空氣與水源污染解決方案在會後進行的媒合交流中獲得高度關注，例如能有效改善室內汙染、採用光技術專利且免濾網的空氣淨化系統，及針對醫療需求的AI檢測輔助判讀軟體，可提升醫生判讀效率與精準度，除可應用於印度市場，也具引進日本醫療市場的潛力。

與會業者反應熱烈，期待未來能針對聚焦全球供應鏈布局、產業分析及臺日合作案例，持續深化合作，共拓印度新藍海。

黃志芳進一步指出，近8年來，臺印雙邊貿易額已翻倍成長，2024年更創下歷年新高，達到逾106億美元。台灣形象展正是臺灣要向印度傳達的訊息，本次邀集智慧科技、智慧製造等超過百家優質企業參與，就是希望藉此平台推動更深入的合作與交流，為臺印經貿合作注入新動能。