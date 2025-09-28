科學園區通過13件投資案 寶山水務投資24.1億元供晶圓廠一級工業用水

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

國家科學及技術委員會日前召開科學園區審議會，會中通過13件投資案，投資總額計47.65億元，此外尚有6件增資案，合計增資約7.22億元。

國科會表示，這次會中通過13件投資案，其中4件不公開。

國科會指出，這次核准投資案包括積體電路產業之美商優聯智科技台灣分公司、沐一公司；精密機械產業之光陽光電；生物技術產業之暉福生醫新竹生醫園區分公司、澄交生物科技；通訊產業之華星光通科技（4979）科學園區分公司。另外，創勁綠能、寶山水務，以吉祥資源科技中科分公司等。

上述通過13件投資案中，寶山水務公司於竹科投資24.1億元最多。國科會說明，此項投資產品為非系統再生水，規劃供應可符合晶圓廠製程需求的一級工業用水。

寶山水務公司母公司為欣達環工股份有限公司創立於2006年，為國內上市公司欣陸投控之子公司，專注於環境工程及水資源處理事業，於水處理、廢棄物與再生能源領域實績豐富，歷年參與全國共8座污水處理廠、4座再生水廠以及1座工業廢水零排放（Zero Liquid Discharge，ZLD）處理廠，這次設立寶山水務進駐新竹科學園區，為實質提供高科技產業穩定水源，助力產業永續發展。

至於美商優聯智科技於竹科設立台灣分公司，投資金額0.3億元，主要產品為超低功耗無線單晶片及其軟體與軟體開發套件。

國科會指出，Ubilite Inc.位於美國加州聖地牙哥，成立於2014年10月，專注開發超低功耗無線SoC應用於AIoT裝置，為一家無晶圓半導體公司，在全球及臺灣超過25家客戶建立合作關係，涵蓋智慧穿戴、音訊與智慧家庭等領域。本次台灣分公司進駐新竹園區，將運用新竹園區在半導體晶圓代工、封裝、測試與認證方面的完整產業生態系，以及與國內大學建立合作關係培養高階人才，共同加速推進下一世代AIoT聯網解決方案。

晶圓廠

