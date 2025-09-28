合勤研製無人機抗干擾模組 盼成具競爭力非紅供應鏈

台北國際航太暨國防工業展結束，但企業爭取國防標案議題持續發酵，合勤控董事長朱順一表示，合勤不參與一般的無人機標案，但合勤研製供無人機使用的抗干擾跳頻通訊模組與光纖模組。他認為，一般無人機各種零組件中國是最大供應者，台灣的大機會是成為最有競爭力的非紅供應鏈。

朱順一接受中央社採訪指出，合勤的國防部門20年來持續研發，終於在各技術擁有相當的深度與廣度。今年以雷達技術、電子偵蒐技術與電子干擾技術，整合出獨特優異的無人機防禦反制系統，不但能反制一般商規無人機，也能反制使用跳頻通訊的軍規無人機。

除無人機之外，朱順一說明，無人船的部分，合勤除提供抗干擾通訊模組，轉投資的傑海達則提供船隻人工智慧（AI）航行導控與群控。

朱順一表示，無人機是屬於低價大量、消耗性與換代週期快的軍品，與傳統軍品有很大的不同，正確作法是要幾輪研發標案，使成品經過幾次改進，本土供應鏈建立也應在穩固後，才開始量產標案。

國防法第22條規定，行政院所屬各機關應依國防政策，結合民間力量，發展國防科技工業，獲得武器裝備，以自製為優先；國防政策原則也提到，凡民間有能力供應者，國軍不建能量，也絕不向外採購。

朱順一認為，事實上國防採購都未依國防法精神或國防政策執行，政府採購法並不限制外商，即使本國產品較好，一些有量的採購常被國外產品代理商取得，這是培養國內廠商以利國防自主的最大阻礙。

他說，合勤創業之初於1987年是研發通訊產品，尤其開發自主核心通訊技術。那時工研院只有做個人電腦（PC）的開發，尚無從事通訊產品的研發，國內唯一從事通訊技術研發的是中科院，因合勤初創時招募到的工程師許多來自中科院。中科院人員縮編後，合勤陸續吸收許多中科院出來的骨幹研發人才，這些人具備雷達與通訊方面的技術專長與軍品應用知識。

中科院人才在合勤從事電信產品研發數年後，合勤深感這批人才從事商用電信產品研發是國家的損失與浪費，於是成立國防部門，每年新台幣2、3億元研發經費，在沒有一定的標案或採購下，從事國防科技與產品的研發。國防科技在通訊、雷達與電戰各方面，每一項都要多年的研發才能掌握一些技術。

朱順一解釋，合勤基本上是傳承中科院技術的一炷香火，並發揚光大，是中科院國防自主供應鏈的一環，擁有軍用雷達、通訊與電戰技術，也是國內唯一有量產軍規生產線的廠商。早期中科院會把一些需要的軍品研發成立科專案，公開邀請廠家自費參與研製，合勤常是唯一完成研製者，合勤常完成一些國外輸出管制的技術或產品，也供應後續的採購標案。