快訊

邦交國減少、聲援國未增長…國際交流預算增百億 立委認「有違常理」

電子煙當掩護！喪屍煙彈濫用 上半年飆至近3倍

聽新聞
0:00 / 0:00

Anthropic 叫陣科技巨頭 AI 新創黑馬全球大徵人

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

人工智慧（AI）新創公司Anthropic宣布，今年國際員工總數將呈三倍成長，並把AI團隊陣容擴大至目前的五倍，以利全球擴張並因應OpenAI、微軟、Google等公司的競爭。

短短兩年內，這家價值1,830億美元的AI新創公司客戶激增，從不滿千家暴增到30多萬家，凸顯大型語言模型「Claude」需求加速成長，廣獲各行各業和各地企業採用。

Claude全球使用率已達到轉折點：將近80%的活動來自美國境外。以人均數據計算，南韓、澳洲和新加坡等國的採用率已超越美國。

執行長史密斯接受CNBC訪問時表示，Anthropic的國際成長速度遠超出預期。他說：「令人驚異的是，之前，我們派駐歐洲、日本等國際市場的人力並不可觀，但我們在那些地區的生意卻已相當、相當壯觀。」

接下來，Anthropic準備加緊招聘印度、澳洲和紐西蘭、南韓、新加坡地區的負責人，同時著手擴張英國、北歐和南歐、德國、奧地利及瑞士的業務。該公司也將在東京啟用亞洲首個辦公室，並在歐洲各地擴大營運，包括在都柏林、倫敦和蘇黎世增聘逾百人。

AI 美國

延伸閱讀

影／新加坡籍貨輪船員恆春外海摔斷腿 黑鷹直升機空降甲板畫面曝

恐引發金融危機？川普再稱「3500億美元需預付」韓對美投資喬不攏

南韓對美3500億投資添新變數 韓總理嗆1問題不解決免談

受惠GB系列伺服器出貨放量、OpenAI 與輝達合作 大摩點讚三台廠

相關新聞

台積電今年資本支出續攻新高 漢唐、亞翔等設備鏈看旺到明年

台積電今年資本支出續攻新高，包含先進製程及先進封裝測試、加碼海外廠區投資， 以及全球半導體產業強勁擴廠需求，帶動無塵室供...

AI 帶動半導體供應鏈 竹陞、新應材拚當千金股

AI帶動半導體先進製程及先進封裝需求大增，作為護國神山群供應鏈關鍵角色的竹陞科技、新應材，市場認為具備挑戰千金股的實力。

黃仁勳喊輝達最聰明的投資 OpenAI 下個數兆美元企業

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳對OpenAI前景非常樂觀，認為OpenAI會成為下一個價值「數兆美元」的超大規模公司，...

Anthropic 叫陣科技巨頭 AI 新創黑馬全球大徵人

人工智慧（AI）新創公司Anthropic宣布，今年國際員工總數將呈三倍成長，並把AI團隊陣容擴大至目前的五倍，以利全球...

蘋果參考 ChatGPT 測試新 Siri

知情人士向彭博資訊透露，蘋果開發了一個類似ChatGPT的應用程式（App），用來幫助測試明年要推出的新版語音助理Sir...

國巨收購芝浦將截止

被動元件大廠國巨（2327）不屈不撓推動芝浦收購案，公開收購期限延至10月3日，並於近期迎來重大突破。日本先前媒體報導指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。