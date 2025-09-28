AI 帶動半導體供應鏈 竹陞、新應材拚當千金股
AI帶動半導體先進製程及先進封裝需求大增，作為護國神山群供應鏈關鍵角色的竹陞科技（6739）、新應材，市場認為具備挑戰千金股的實力。
先進製程及先進封裝技術大躍進，半導體智慧化系統整合廠竹陞科技交出連續15個月營收正成長，續創單月歷史新高。上周五（26日）股價大漲31元收894元，逼近901元歷史高價位。
竹陞科技為優先滿足台灣戰略客戶緊急擴廠需求，今年投資3.13億餘元購置廠辦大樓與設備，資本支出大幅躍升。竹陞科技今年上半年台灣客戶貢獻營占比達86%，較去年的64%大幅提高，主因台灣半導體及先進封裝相關產業持續擴廠，對竹陞產品需求大幅成長。
新應材上半年合併營收21.12億元，年增36.3%。毛利率42.98%，年增8.54個百分點。稅後純益4.92億元，年增33.5%，EPS 5.36元，交出同期新高好成績。
新應材上周五股價上漲1元，收902元，繼續挑戰949元歷史高價位。
