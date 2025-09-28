快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

被動元件大廠國巨（2327）不屈不撓推動芝浦收購案，公開收購期限延至10月3日，並於近期迎來重大突破。日本先前媒體報導指出，芝浦電子正式支持國巨的收購案，並建議股東參與投標。國巨表示，此次合作將帶來強化海外業務及擴展產品線的綜效，並為雙方創造更具前景的未來。

芝浦電子在公告中表示，支持國巨的收購提案，並評估合作可促進企業發展。根據日本法規，因收購案條件調整，國巨延長公開收購期限至10月3日，以保障股東有足夠時間審慎處理此進展。芝浦電子也承諾，收購完成後將保留法人資格，並維持經營獨立性與現有員工雇用。

國巨指出，此次芝浦電子改變立場，源自雙方數月來深入交流及建設性互動，芝浦電子認同合作所能實現的綜效，並相信這將為自身及員工開創更具前景的未來，國巨對此表示欣慰，並期待雙方攜手推動業務成長及產品創新，拓展全球市場。

國巨為了併購芝浦電子數度調整延長公開收購期限，最早是5月9日正式開始以每股6,200日圓公開收購芝浦電子股權，後來因應日本美蓓亞三美（Minebea Mitsumi）競爭，在8月23日宣布再度提高對芝浦電子股份的公開收購價格，調升至每股7,130日圓。根據資料，芝浦電子主要製造負溫度係數（NTC）熱敏電阻，以及溫度、濕度、風速等感測元件製造銷售。

業界看好，國巨若順利併購日本芝浦電子，主要益處在於擴展感測器業務，特別是在NTC熱敏電阻與溫度感測器領域取得技術領先優勢，將有助於國巨深化日本汽車與工業控制（工控）市場布局，借助芝浦與日系大廠的緊密合作關係，進入其高階供應鏈

