中華電信攜手戴資穎 助學童數位閱讀與羽球夢想

中華電信表示，長年深耕ESG永續發展，以「永續精采 與戴前行」為號召，持續推動「數位平權、教育共好、暖心行動」等公益計畫，自啟動以來，已在全台累積廣泛成果，今年更升級結合運動教育。

中華電信今（27）日於中華電信學院高雄所舉辦「永續精采 與戴前行」i暖心活動，捐贈羽球、運動帽、毛巾等物資，並贈與國小「FunPark童書夢工廠」數位學習平台一年帳號，協助學童同時培養數位閱讀力與運動力。

中華電信表示，長期支持體育發展，除贊助大型賽事轉播，更積極將運動資源帶進校園。此次特別邀請中華電信永續發展大使、羽球天后戴資穎，親自與教練團指導高雄國小羽球隊學童。活動安排「羽球小尖兵友誼交流」與「暖心捐贈儀式」，孩子們在球場揮灑汗水，也在舞台接受物資，呈現教育與運動融合的溫馨畫面。

戴資穎除傳授技術，更分享成長經驗，勉勵孩子努力逐夢，推動台灣羽球運動向下紮根，她的精神與中華電信「永續、創新、關懷」理念高度契合，為合作增添象徵意義。

中華電信董事長簡志誠表示，中華電信長年投入ESG行動，致力推動「運動教育」與「數位平權」，打造科技、教育、體育的多元共好，透過與政府、學校及運動員的合作，能創造更具延續性的公益模式，讓孩子在過程中獲得啟發，勇敢逐夢。

高雄市羅達生副市長特別出席「永續精采 與戴前行」i暖心活動。他肯定中華電信長年支持台灣體育，不僅支持國內大型賽事，更深耕校園，展現企業責任，也感謝中華電信捐贈數位平台與運動資源，讓孩子在數位閱讀與運動場域中閃耀光芒，也盛讚戴資穎是高雄的驕傲與孩子榜樣，並強調市府將持續攜手中央與企業，推動教育與運動資源均衡。

中華電信指出，長期支持台灣體育發展，除成立中華電信女籃隊，並屢獲體育推手獎最高榮耀，冠名「中華電信謝國城盃全國少棒及青少棒錦標賽」培育少棒與青少棒選手，贊助大專運動聯賽(UBA)、台北及高雄羽球公開賽及中華職棒明星賽暨總冠軍等賽事，並以「暖心方案、樂齡方案、在地ESG關懷」為核心推動公益行動，累計受益人次已達71萬，未來將持續拓展「i暖心行動」至更多縣市，讓公益影響力擴大，陪伴更多孩子築夢成長。