高通樂觀看待 WoA 市場 力拚2029年 PC 業務40億美元業績

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
高通宣布推出2顆最新PC晶片，包括驍龍X2 Elite Extreme及驍龍X2 Elite。照片/鐘惠玲攝影
高通宣布推出2顆最新PC晶片，包括驍龍X2 Elite Extreme及驍龍X2 Elite。照片/鐘惠玲攝影

晶片大廠高通持續搶攻WoA（Windows on Arm）PC晶片市場，該公司旗下高通技術公司產品管理資深總監Mandar Deshpande於美國時間25日受訪表示，對於相關市場發展感到樂觀。外界認為，在WoA PC晶片領域，於傳聞中輝達（NVIDIA）與聯發科（2454）合作的產品推出之前，暫時仍是高通陣營聲勢較強。

高通於今年的驍龍高峰會中，宣布推出2顆最新PC晶片，包括驍龍X2 Elite Extreme及驍龍X2 Elite，是採用台積電N3P製程打造，標榜是Windows PC上最快、最強大、最高效的處理器，相關裝置預計將於明年上半年推出。

Mandar Deshpande提到，安謀（Arm）架構筆電是很好的裝置，也有較佳表現，高通一直都支持這個觀點，而市場陸續傳言有產業大咖也想加入此領域，這可視為是認同前述看法的另一例證。Arm架構是生產高效能處理器的正確選擇，高通也正在實現這點。只要該公司持續在每一代產品展現效能優勢，應可延續發展態勢並在某個時機點顯現出成長動能。

高通總裁暨執行長艾蒙先前估計，到2029年時，該公司在PC晶片領域應可達到12％市占率，相關年營收目標約達40億美元。

Mandar Deshpande透露，高通也在公司內部採用配置驍龍晶片的筆電，並得到關於效能方面非常正面的意見回饋，員工對於電腦啟動所需時間、電池使用時間等面向也反應良好，並讚許驍龍筆電輕薄的外型。

對於驍龍PC晶片擴展市場版圖，Mandar Deshpande指出，高通已經取得一些企業訂單，而現在又新增驍龍X2 Elite系列產品，更是令人感到興奮。

高通先前陸續已充實驍龍X系列PC晶片產品線，包括2023年第4季先推出旗艦級12核心驍龍X Elite晶片，隔年再陸續推出10核心與8核心驍龍X Plus晶片，今年初又推出驍龍X系列第四款晶片驍龍X，展現從旗艦到平價AI PC應用全產品線的陣勢。如今該公司又發表最新兩款驍龍X2 Elite系列晶片，外界預期除了筆電應用之外，後續也可能會有搭載該系列晶片的迷你桌上型電腦面世。

