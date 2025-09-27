聽新聞
0:00 / 0:00

英特爾找台積 業界氛圍變了… 兩大關鍵

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
今年以來市場盛傳英特爾與台積電合作，雖台積電董事長魏哲家4月否認，但近期外電再爆英特爾有意投資台積電，然而業界氣氛已與先前不同。 路透
今年以來市場盛傳英特爾與台積電合作，雖台積電董事長魏哲家4月否認，但近期外電再爆英特爾有意投資台積電，然而業界氣氛已與先前不同。 路透

今年以來市場不斷傳出英特爾台積電（2330）各種合作計畫，4月在台積電董事長魏哲家強調「沒有計畫」後，傳言無疾而終。但近期外電再次傳出英特爾找台積電接觸投資的傳聞，這回業界氛圍和先前已不一樣，業界分析主要兩大關鍵：美國政府宣布入股，台積電大客戶輝達（NVIDIA）也確定投資並結盟。

先前美國官方不斷傳出要促成台積電投資英特爾，或是合作搶救英特爾晶圓代工（IFS）事業。產業界人士分析，英特爾不僅是台積電的客戶，也是台積電在晶圓製造領域競爭對手，台積電獲得客戶信賴，前提就是專業代工，是大家的晶圓廠，投資單一客戶對其他客戶將有公平性問題。

但近期風向急轉，先是美國總統川普在與英特爾執行長陳立武會面後，美國政府8月宣布投資入股，取得10%股權，確保英特爾的晶片代工業務控制權。更早之前軟銀集團確定投資20億美元取得2%股權，輝達更宣布投資50億美元，取得4%股權。市場人士分析，輝達宣布投資英特爾後，台積電被動要投資英特爾的機率已經降低，但在美國政府出手後，大咖投入形成「美國晶片聯盟」後，要特別觀察外電討論「合作生產」部分。

台積電 英特爾 晶片 川普

延伸閱讀

美股早盤／3大指數走高！傳與台積電洽談合作 英特爾勁揚逾4%

台積電（2330）爆被英特爾找投資？被大酸：要飯要出新高度

英特爾繼傳洽蘋果後 又找上台積電！積極尋求外部投資合作

華爾街日報：英特爾與台積電接洽 尋求投資或合夥

相關新聞

英特爾傳再找台積談投資…激勵股價續揚 雙方都不評論

在美國陷入困境的晶片大廠英特爾（Intel）傳出正爭取蘋果公司注資後，又傳出已接觸台積電，尋求投資或合作的可能性，激勵英...

英特爾找台積 業界氛圍變了… 兩大關鍵

今年以來市場不斷傳出英特爾與台積電各種合作計畫，4月在台積電董事長魏哲家強調「沒有計畫」後，傳言無疾而終。但近期外電再次...

5G台灣隊前進關西參展

光寶（2301）、華碩旗下亞旭、明泰旗下辰隆、宏達電旗下智宏網等組5G台灣隊，將前進亞洲最大工業展2025關西製造周，打...

美晶片進口新規定 聯電、世界有解方

外電報導，美國可能要求晶片廠對美製晶片與進口晶片的比例須維持在1比1，外界聯想可能影響聯電、世界先進。業界觀察，聯電20...

遭爆違規一籮筐！勞團控鄭州廠加班趕工iPhone還欠薪 鴻海出聲了

有勞權團體發布報告指稱，鴻海集團組裝最新款iPhone 17手機的中國鄭州廠工人仍面臨嚴峻工作條件，他們長時間加班且薪資...

2年併3虧損公司 併購天王誇膽大包天！瑞儀王昱超曝險破局辦公室落淚

接班兩年，投資百億元併購3家賠錢公司，瑞儀光電（6176）董事長兼總經理王昱超被有併購大師稱號的黃日燦連連稱「膽大包天」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。