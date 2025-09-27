英特爾找台積 業界氛圍變了… 兩大關鍵

今年以來市場不斷傳出英特爾與台積電（2330）各種合作計畫，4月在台積電董事長魏哲家強調「沒有計畫」後，傳言無疾而終。但近期外電再次傳出英特爾找台積電接觸投資的傳聞，這回業界氛圍和先前已不一樣，業界分析主要兩大關鍵：美國政府宣布入股，台積電大客戶輝達（NVIDIA）也確定投資並結盟。

先前美國官方不斷傳出要促成台積電投資英特爾，或是合作搶救英特爾晶圓代工（IFS）事業。產業界人士分析，英特爾不僅是台積電的客戶，也是台積電在晶圓製造領域競爭對手，台積電獲得客戶信賴，前提就是專業代工，是大家的晶圓廠，投資單一客戶對其他客戶將有公平性問題。

但近期風向急轉，先是美國總統川普在與英特爾執行長陳立武會面後，美國政府8月宣布投資入股，取得10%股權，確保英特爾的晶片代工業務控制權。更早之前軟銀集團確定投資20億美元取得2%股權，輝達更宣布投資50億美元，取得4%股權。市場人士分析，輝達宣布投資英特爾後，台積電被動要投資英特爾的機率已經降低，但在美國政府出手後，大咖投入形成「美國晶片聯盟」後，要特別觀察外電討論「合作生產」部分。