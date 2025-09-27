美晶片進口新規定 聯電、世界有解方

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

外電報導，美國可能要求晶片廠對美製晶片與進口晶片的比例須維持在1比1，外界聯想可能影響聯電（2303）、世界先進。業界觀察，聯電2024年和英特爾合作12奈米節點製程合作，將在英特爾生產相關產品，等於具備美國當地製造的重量級夥伴，提供聯電在美國當地生產的模式。

聯電昨（26）日指出，無法評論；世界先進也沒有評論。

聯電先前說明，與英特爾合作案是聯電最重要的發展計畫之一，預計2027年量產。雙方分工由英特爾負責當地製造，聯電負責製程開發、銷售與服務流程技術。

聯電與英特爾因應行動、通訊基礎建設和網路等市場的快速成長而決定合作。聯電指出，這一項長期合作結合英特爾位於美國的大規模製造產能，和聯電在成熟製程上豐富的晶圓代工經驗，擴充製程組合，提供更佳的區域多元且具韌性的供應鏈。

就聯電財務長劉啟東先前在股東會後曾指出，聯電跟英特爾合作，可降低資本支出也提供美國當地生產量能，代表著有新客戶，或者新市場的發展，有機會進一步提升聯電市占率。

世界先進大股東台積電已率先赴美投資設廠，世界則建設新加坡廠產能，目前也加速擴廠。世界先進董座方略先前說，在地緣政治緊張的不確定性因素下，很多客戶對世界先進新加坡12吋廠展現較大的興趣，世界先進12吋廠在新加坡進展相當順利、且需求正面。

聯電 英特爾 世界先進

延伸閱讀

美股早盤／3大指數走高！傳與台積電洽談合作 英特爾勁揚逾4%

台積電（2330）爆被英特爾找投資？被大酸：要飯要出新高度

英特爾繼傳洽蘋果後 又找上台積電！積極尋求外部投資合作

華爾街日報：英特爾與台積電接洽 尋求投資或合夥

相關新聞

英特爾傳再找台積談投資…激勵股價續揚 雙方都不評論

在美國陷入困境的晶片大廠英特爾（Intel）傳出正爭取蘋果公司注資後，又傳出已接觸台積電，尋求投資或合作的可能性，激勵英...

英特爾找台積 業界氛圍變了… 兩大關鍵

今年以來市場不斷傳出英特爾與台積電各種合作計畫，4月在台積電董事長魏哲家強調「沒有計畫」後，傳言無疾而終。但近期外電再次...

5G台灣隊前進關西參展

光寶（2301）、華碩旗下亞旭、明泰旗下辰隆、宏達電旗下智宏網等組5G台灣隊，將前進亞洲最大工業展2025關西製造周，打...

美晶片進口新規定 聯電、世界有解方

外電報導，美國可能要求晶片廠對美製晶片與進口晶片的比例須維持在1比1，外界聯想可能影響聯電、世界先進。業界觀察，聯電20...

遭爆違規一籮筐！勞團控鄭州廠加班趕工iPhone還欠薪 鴻海出聲了

有勞權團體發布報告指稱，鴻海集團組裝最新款iPhone 17手機的中國鄭州廠工人仍面臨嚴峻工作條件，他們長時間加班且薪資...

2年併3虧損公司 併購天王誇膽大包天！瑞儀王昱超曝險破局辦公室落淚

接班兩年，投資百億元併購3家賠錢公司，瑞儀光電（6176）董事長兼總經理王昱超被有併購大師稱號的黃日燦連連稱「膽大包天」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。