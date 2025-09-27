美晶片進口新規定 聯電、世界有解方

外電報導，美國可能要求晶片廠對美製晶片與進口晶片的比例須維持在1比1，外界聯想可能影響聯電（2303）、世界先進。業界觀察，聯電2024年和英特爾合作12奈米節點製程合作，將在英特爾生產相關產品，等於具備美國當地製造的重量級夥伴，提供聯電在美國當地生產的模式。

聯電昨（26）日指出，無法評論；世界先進也沒有評論。

聯電先前說明，與英特爾合作案是聯電最重要的發展計畫之一，預計2027年量產。雙方分工由英特爾負責當地製造，聯電負責製程開發、銷售與服務流程技術。

聯電與英特爾因應行動、通訊基礎建設和網路等市場的快速成長而決定合作。聯電指出，這一項長期合作結合英特爾位於美國的大規模製造產能，和聯電在成熟製程上豐富的晶圓代工經驗，擴充製程組合，提供更佳的區域多元且具韌性的供應鏈。

就聯電財務長劉啟東先前在股東會後曾指出，聯電跟英特爾合作，可降低資本支出也提供美國當地生產量能，代表著有新客戶，或者新市場的發展，有機會進一步提升聯電市占率。

世界先進大股東台積電已率先赴美投資設廠，世界則建設新加坡廠產能，目前也加速擴廠。世界先進董座方略先前說，在地緣政治緊張的不確定性因素下，很多客戶對世界先進新加坡12吋廠展現較大的興趣，世界先進12吋廠在新加坡進展相當順利、且需求正面。