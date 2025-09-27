英特爾傳再找台積談投資…激勵股價續揚 雙方都不評論

在美國陷入困境的晶片大廠英特爾（Intel）傳出正爭取蘋果公司注資後，又傳出已接觸台積電（2330），尋求投資或合作的可能性，激勵英特爾股價25日收盤大漲，26日早盤續揚逾3%，台積電ADR下跌近2%。

華爾街日報報導，英特爾早在美國總統川普8月有意入股該公司之前，就尋求外部投資，包括與輝達（NVIDIA）洽談晶片合作協議，在美國政府取得其10%股權後，更趨積極。英特爾拒絕置評，台積電對外電報導也表示不評論。

傳英特爾找台積電尋求投資

今年以來，外電持續傳出台積電可能與英特爾投資、合作的訊息，台積電董事長魏哲家在4月中旬的法說會中直球對決，明確表示台積電目前沒有與其他公司進行任何合資技術授權、技術轉移和共享的洽談。

魏哲家當時也指出，台積電加碼美國投資，預估專案投資到位後，2奈米及更先進製程的30%產能將出自亞利桑那州，在美國形成一個獨立的先進製造業集群，創造更大的規模經濟，有助於在美國培育更完整的半導體供應鏈生態系統。

在與美國政府、輝達結盟之際，英特爾也傳出尋求蘋果的投資，市場認為，這些行動在凸顯英特爾執行長陳立武正積極拉攏合作夥伴，作為轉型策略一環之際，川普政府如今正利用官方的影響力，幫助重振英特爾日漸衰落的業務，商務部長盧特尼克和其他政府官員最近幾個月也一直敦促科技公司與英特爾加強合作。

英特爾上周宣布獲輝達注資50億美元、取得約4%的股權，今年8月也獲得軟銀集團的20億美元投資。但即便獲得這些投資，2025年上半年虧損37億美元的英特爾，仍需要額外的資金，也得爭取客戶。

市場觀察，英特爾獲得美國政府支持，與市場主要巨頭形成股權合作，可能對台積電產生壓力，後續要關注是否拉到更多盟友。

曾自詡為矽谷「矽」元素代表的英特爾，如今在蓬勃發展的人工智慧（AI）競賽中苦苦追趕，落後於輝達與超微（AMD）等對手，晶圓代工業務也難與台積電競爭，幾乎未能吸引到外部客戶。

The Information今年4月曾報導，英特爾與台積電曾討論一份初步協議，計劃組成合資企業，由台積電持有新公司20%股權。