遭爆違規一籮筐！勞團控鄭州廠加班趕工iPhone還欠薪 鴻海出聲了

中央社／ 鄭州26日綜合外電報導
有勞權團體發布報告，鴻海集團組裝最新款iPhone 17手機的大陸鄭州廠工人，不僅長時間加班且薪資被拖欠；鴻海則回應，公司把員工的健康安全放在首位。路透社
有勞權團體發布報告，鴻海集團組裝最新款iPhone 17手機的大陸鄭州廠工人，不僅長時間加班且薪資被拖欠；鴻海則回應，公司把員工的健康安全放在首位。路透社

有勞權團體發布報告指稱，鴻海集團組裝最新款iPhone 17手機的中國鄭州工人仍面臨嚴峻工作條件，他們長時間加班且薪資被拖欠，鴻海則回應，公司把員工的健康安全放在首位。

金融時報（Financial Times）和彭博（BloombergNews）報導，總部設在美國的人權團體「中國勞工觀察」（China Labor Watch）今年對鴻海鄭州廠進行6個月調查，派出臥底工人對該廠員工進行100多次訪談。

中國勞工觀察發現，鴻海鄭州廠在製造旺季僱用的大約20萬名工人，其中有超過一半是「派遣工」。但中國法律規定，這類工人的比例不得超過公司總員工數10%。

這些派遣工無法享有跟正職員工相同福利，中國勞工觀察的報告還提到，派遣工的部分薪資會被扣住延遲發放，以防他們在製造蘋果公司（Apple）iPhone系列手機的高峰期離職。

另外，大多數派遣工的時薪介於人民幣25元至28元之間，但有些人卻低至人民幣12元，這視個人經驗而定。許多員工表示，他們經常加班來提高時薪。

中國勞工觀察指出，大多數工人每週工作60小時至75小時，遠高於中國法定最高工作時間，以及蘋果公司自身設定的每週60小時上限。

中國勞工觀察也聲稱，鄭州廠在招聘特定少數民族和孕婦時，存在系統性歧視。

鴻海對此回應說，公司不容忍歧視，且將員工的健康和安全放在首位，歡迎與所有利益相關者進行建設性對話，並願意分享改進措施及進展。

蘋果公司則表示，在得知中國勞工觀察的調查結果後，公司團隊已到現場並立即展開調查，蘋果「堅守最高標準的勞工、人權、環境和道德規範」。

工人 鄭州 派遣工 鴻海 iPhone 17

延伸閱讀

台股市值縮水1.37兆元 台積電等4大權值股為重災區

明年最低工資漲3.18%！月薪2萬9500元 時薪調漲為196元

勞團重申「最低工資應漲3%」 盼達月薪29,734元、時薪198元

鴻海（2317）加上除息已突破前高234.5元！網：不可能只有240塊

相關新聞

遭爆違規一籮筐！勞團控鄭州廠加班趕工iPhone還欠薪 鴻海出聲了

有勞權團體發布報告指稱，鴻海集團組裝最新款iPhone 17手機的中國鄭州廠工人仍面臨嚴峻工作條件，他們長時間加班且薪資...

2年併3虧損公司 併購天王誇膽大包天！瑞儀王昱超曝險破局辦公室落淚

接班兩年，投資百億元併購3家賠錢公司，瑞儀光電（6176）董事長兼總經理王昱超被有併購大師稱號的黃日燦連連稱「膽大包天」...

安提國際與韓國AI半導體廠Mobilint攜手合作 加速邊緣AI商業化

宜鼎國際集團子公司安提國際（Aetina）今日宣布與韓國AI半導體企業Mobilint Inc.簽署策略合作備忘錄（MO...

信驊樂觀看待明年成長 CSP投資持續推升需求

遠端伺服器管理晶片廠信驊董事長林鴻明今天表示，雲端伺服器需求依然熱絡，只是營收基期已高，預期下半年營收將逐季些微往上，全...

日月光攜手學研十年有成 開創智慧製造與永續發展新里程

日月光積極推動智慧製造與數位轉型，並深化與學界的技術研究合作，今（26）日隆重舉辦「第十屆自動化專案成果發表會」，活動現...

金像電2026年初步正向看待 泰國新廠二期將開出產能

伺服板龍頭廠商金像電（2368）對2026年營運初步正向看待，公司已定下因應客戶需求，泰國新廠二期將於明年下半年陸續開出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。