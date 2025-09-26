遭爆違規一籮筐！勞團控鄭州廠加班趕工iPhone還欠薪 鴻海出聲了

有勞權團體發布報告指稱，鴻海集團組裝最新款iPhone 17手機的中國鄭州廠工人仍面臨嚴峻工作條件，他們長時間加班且薪資被拖欠，鴻海則回應，公司把員工的健康安全放在首位。

金融時報（Financial Times）和彭博（BloombergNews）報導，總部設在美國的人權團體「中國勞工觀察」（China Labor Watch）今年對鴻海鄭州廠進行6個月調查，派出臥底工人對該廠員工進行100多次訪談。

中國勞工觀察發現，鴻海鄭州廠在製造旺季僱用的大約20萬名工人，其中有超過一半是「派遣工」。但中國法律規定，這類工人的比例不得超過公司總員工數10%。

這些派遣工無法享有跟正職員工相同福利，中國勞工觀察的報告還提到，派遣工的部分薪資會被扣住延遲發放，以防他們在製造蘋果公司（Apple）iPhone系列手機的高峰期離職。

另外，大多數派遣工的時薪介於人民幣25元至28元之間，但有些人卻低至人民幣12元，這視個人經驗而定。許多員工表示，他們經常加班來提高時薪。

中國勞工觀察指出，大多數工人每週工作60小時至75小時，遠高於中國法定最高工作時間，以及蘋果公司自身設定的每週60小時上限。

中國勞工觀察也聲稱，鄭州廠在招聘特定少數民族和孕婦時，存在系統性歧視。

鴻海對此回應說，公司不容忍歧視，且將員工的健康和安全放在首位，歡迎與所有利益相關者進行建設性對話，並願意分享改進措施及進展。

蘋果公司則表示，在得知中國勞工觀察的調查結果後，公司團隊已到現場並立即展開調查，蘋果「堅守最高標準的勞工、人權、環境和道德規範」。