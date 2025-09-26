2年併3虧損公司 併購天王誇膽大包天！瑞儀王昱超曝險破局辦公室落淚

接班兩年，投資百億元併購3家賠錢公司，瑞儀光電（6176）董事長兼總經理王昱超被有併購大師稱號的黃日燦連連稱「膽大包天」。

王昱超透露，其實他一度因快破局在辦公室哭，所幸堅持完成，藉此瑞儀能延攬世界一流人才，並能快速迎接產業趨勢第一道浪，更讓瑞儀能從將預見毀滅性結局的「有限賽道」跳入「無限賽局」。

王昱超26日受邀出席地方產業創生平台「2025企業升級轉型論壇」，以「面對傳統框架與有限賽局：年輕領導者的破局思維」為主題分享他2023年4月接班以來心路歷程。

他因父親摔跤意外受傷，2023年放下高科技工作返台接班，還沒摸熟公司，就預見公司將有毀滅性危機，在身邊同溫層仍不認同時，他決定「相信面臨危機，進而驅動公司行為改變」，因此他兩年內連併3家歐洲虧損公司，作風跟台灣企業做法很不同。

「我很佩服他這麼大膽，剛接沒多久就敢這樣做。很多企業面對併購會天人交戰，為什麼他膽子這麼大？」黃日燦談到瑞儀，也忍不住誇起王昱超讓瑞儀三級跳。

王昱超2024年先執行父親交辦的第一個併購案：芬蘭Nanocomp，自己又主導併購丹麥NIL、芬蘭Inkron，一共完成3件併購，併購總金額超過150億元。

「外界看我是38歲花百億元買公司，好像很大膽，但我有很核心的4個邏輯。」王昱超解釋，包括訊息差、認知差、執行差、競爭差。他解釋，他得知了別人不知道的訊息，並且對資訊知道的比較深，又敢執行，最後是當大家都做一樣的事，他能把事情做得比較好，透過父親的20年功力心法傳授及人脈幫助，才決定買這些公司。

「我買到公司也買到他們的人，所以我一點都不會睡不著覺。」王昱超說，這三家歐洲公司，每一家都超過30年，每一家都是該領域最專精的。但台灣對買虧錢歐洲公司很謹慎，對此他反而說「就是因為他虧錢，那才是我的機會，這才是我感到有興趣的，代表他們東西還沒完全商品化，如果已經商品化，我可能要花1,000億元去併。」

瑞儀是中型尺寸面板的背光模組廠，產品專一，但2023年接班後，他馬上獲悉大客戶蘋果2024年首季將推出的iPad Pro正式採用OLED面板，這是自體發光面板，不需要背光模組，他坦言這宣告了產業即將營來毀滅性結局，為此他必須盡快帶領公司轉型，避開「有限賽道」（逐漸被OLED滲透而結束的產業）進入「無限賽局」，也因此，公司願景也從世界第一背光廠，換成世界最佳光學解決方案供應商。

他看準的未來技術是超穎透鏡、前光板、AR光波導、特殊光學膜等等，他表示，超穎透鏡採用晶圓級的技術長在玻璃基板上，具有極佳的穩定散熱能力，故可以用於頭戴裝置或機器人等需要長時間運作且發熱的設備。

買公司更買人！瀕臨破局一度痛哭

為了爭取時間（timing）和延攬「世界第一的人才」，瑞儀光透過併購，而非內部開發技術，王昱超親自參與談判，他透露併購決策完全不是基於財務考量，因為三家被併購的公司當時都在賠錢，他更爆料，2024年花百億元併購丹麥NIL時，雙方一度談判破裂，當時自己在辦公室哭出來。

他解釋，當時哭出來是因為想到若沒併購成功，可能公司幾年後就會結束，想到如何照顧兩萬個員工跟他們的家庭，難過心情就湧現，所幸最後透過談判策略，運用技巧如將併購價金分成兩三份，綁定約定的績效等方式，才順利談成。

王昱超解釋，他堅持當董事長跟執行長，是因為希望公司方向跟執行團隊目標一致，他第一重視的是利害關係人的成功，其次才是股東的成功，因為為了長期的發展，可能得犧牲短期的營收績效，因此他重視的是客製化技術能力跟新品開發的進度，而不是新事業儘快獲利。

而從員工搖身一變成CEO，他坦言站上權力至高點，他的管理哲學是把人放在對的位置上，且用數據跟邏輯說服大家，而不是命令，因為讓大家理解為什麼可以讓執行更持久，而他唯一發揮的特殊權力，是直接打電話給公司任何一個人，他擅長直接問第一線人員瞭解資訊，而不是只問高階主管，如此能縮小訊息落差，徹底解決問題。

如今，併購效益陸續發酵，瑞儀的前光板新品正在量產，進度開發順利，今年1月合併效益因併購取得的馬來西亞廠開始量產，10月底越南廠也將啟動，作為中國大陸產能的延伸，現在也在新加坡設立第二總部，建立資金池，以加強地緣政治下的韌性。