5G台灣隊前進關西參展

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

光寶（2301）、華碩旗下亞旭、明泰旗下辰隆、宏達電旗下智宏網等組5G台灣隊，將前進亞洲最大工業展2025關西製造周，打造「5G TEAM TAIWAN」館，展出基站、核心網路、終端應用到AI整合管理的完整5G解決方案，已打入歐、美及日本市場等。

亞洲最大工業展「2025關西製造周」（Manufacturing World Osaka 2025）10月1日在大阪國際展覽中心登場，台灣今年第三度籌組「5G TEAM TAIWAN」館參展，在經濟部產業發展署及資策會的帶領下，亞旭、泰雅、光寶、智宏網、辰隆、大通電子共六家代表性業者將共同展出涵蓋基站、射頻設備、核心網路到終端應用的完整解決方案。

隨著5G與AI驅動的數位轉型浪潮持續推進，台灣廠商建構完整供應鏈，已成功進入歐美、日本等先進市場。光寶將秀出已經在歐美及亞泰市場落地的5G產品與解決方案，同時強化台灣在新世代通訊生態圈的關鍵地位。

宏達電旗下智宏網將展示便攜式基站，具備AI自動化管理，最快可於30分鐘內布建，適用於展演活動或救災等臨時通訊場域；與日本Fujisoft合作，進行遠洋漁業數位化概念驗證，結合5G專網及Starlink（星鏈）衛星串聯。

明泰集團旗下辰隆科技將展出已落地歐美與亞洲市場的5G產品與解決方案，與日本富士通全資子公司1Finity合作，以台灣射頻設備（RU）、核心網路，結合日商的雲端基頻處理（vCU／DU）與全光網路技術。

華碩集團旗下亞旭電腦將秀出5G解決方案，與NTT東日本合作，推出 Neutral Host多租戶共享平台，結合邊緣運算與雲端託管，可應用於多項產業。

