安提國際與韓國AI半導體廠Mobilint攜手合作 加速邊緣AI商業化

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
安提國際與韓國AI半導體廠Mobilint簽署策略合作備忘錄（MOU），加速邊緣AI商業化。圖／安提國際提供
宜鼎國際集團子公司安提國際（Aetina）今日宣布與韓國AI半導體企業Mobilint Inc.簽署策略合作備忘錄（MOU）。此次合作將Mobilint的AI ASIC加速卡與神經網絡單元（NPU）技術，與安提完整的邊緣AI運算平台深度整合，結合雙方優勢，加速邊緣AI在全球的商業化進程。

Mobilint致力提供高效能、低功耗、最佳化的邊緣AI解決方案，憑藉專屬NPU架構與針對邊緣運算優化的設計，Mobilint使即時AI部署更具效率、彈性與可擴展性。

安提國際憑藉在NVIDIA GPU加速系統、模組化AI加速卡以及企業級邊緣運算平台的成熟專業，能為多元產業需求提供可擴展且高可靠性的解決方案。

結合安提國際完整的AI硬體生態系與Mobilint高能效半導體技術，此次合作將協助企業於智慧製造、智慧城市、安全監控與機器人等關鍵垂直市場導入靈活、安全且具前瞻性的AI應用，精準滿足產業對高效能、低功耗邊緣AI解決方案與最佳化成本競爭力的迫切需求。

安提國際總經理Joe Lo表示，「此次與Mobilint的合作，不僅將差異化的AI半導體技術導入安提國際邊緣運算平台，更能為客戶提供兼具效能與價格競爭力的創新價值。展望未來，雙方將持續拓展跨產業合作專案，強化全球市場布局，共同推動邊緣AI落地與普及。」

Mobilint業務開發副總Seongmo Kim補充：「透過此次合作，Mobilint獨有的AI半導體技術將與Aetina的平台結合，加速我們在全球市場的擴展速度。特別是因應產業現場對高效能、低功耗邊緣AI的需求，我們將極大化以合作夥伴關係為基礎綜效。」

未來，雙方將透過整合技術與市場資源，為客戶提供最佳化的整合套組來加速邊緣AI商業化，共同推進邊緣AI創新的未來。

