快訊

信驊樂觀看待明年成長 CSP投資持續推升需求

中央社／ 台北26日電
信驊董事長林鴻明。記者李孟珊／攝影
遠端伺服器管理晶片廠信驊董事長林鴻明今天表示，雲端伺服器需求依然熱絡，只是營收基期已高，預期下半年營收將逐季些微往上，全年成長樂觀，明年仍將是成長的一年。

林鴻明今天出席台灣企業升級轉型論壇，對於近期市況，他受訪說，雲端伺服器需求不錯，因目前業績基期高，預期下半年營收將逐季些微往上。

信驊累計前8月營收達新台幣58.27億元，較去年同期成長59.75%。林鴻明表示，今年營收成長樂觀。

根據雲端服務供應商（CSP）的資本支出計畫，林鴻明說，CSP業者持續積極投資，預期明年營運仍是成長的一年。

輝達（NVIDIA）與OpenAI日前宣布策略合作，為OpenAI新一代人工智慧（AI）基礎設施部署至少10百萬瓩的輝達系統，訓練並執行新一代模型，輝達並計劃投資OpenAI，最高達1000億美元。林鴻明表示，樂觀其成，可望創造需求。

至於美國關稅影響，林鴻明說，目前伺服器為免稅項目，此外，信驊的晶片產品幾乎沒有直接出口美國，營運並沒有影響。

