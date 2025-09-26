日月光攜手學研十年有成 開創智慧製造與永續發展新里程

日月光積極推動智慧製造與數位轉型，並深化與學界的技術研究合作，今（26）日隆重舉辦「第十屆自動化專案成果發表會」，活動現場特別邀請中山大學校長李志鵬、產學長許聖彥、成功大學名譽講座教授林光隆、高雄大學教授施明昌與日月光半導體副總李政傑、副總李叔霞、助理副總經理陳俊銘共襄盛舉。

日月光表示，此次活動除了發表第十屆成果，同時也回顧日月光十年來在自動化技術研究領域的豐碩成果，不僅展示了在智慧製造、永續發展、資訊安全及先進封裝等領域的創新成就，更強調了日月光在提升生產效率、精進製程品質和人才培育方面的努力。活動除了發表今年合作的11項專案成果外，亦頒發貢獻卓越獎，以肯定並感謝學校與教授們投入研究領域，這些努力加速推動日月光持續邁向數位轉型與智能化生產的重要里程碑。

日月光高雄廠副總經理李政傑表示，技研合作迄今邁入十年，非常感謝中山大學、成功大學的支持與參與，尤其成功大學教授鄭芳田、中山大學教授張雲南與教授黃三益，從一開始便加入研究合作，日月光得以深化並整合先進自動化技術，提升生產效率與市場競爭力，成為數位轉型的重要推手。目前，已經有60%工廠轉為自動化工廠，預計今年能達到66%。

李志鵬表示，十年來長期合作已成彼此默契，希望未來能跟日月光有更深的合作。林光隆指出，十年來的合作可貴，對於人工智慧（AI）領域的發展公司也是十分有遠見。

日月光今年持續拓展與學術界的合作，聯手中山大學、成功大學、清華大學、台灣科技大學及高雄科技大學的多位教授，共同啟動了11個前瞻性專案。這些專案集中於智慧製造、永續發展和資訊安全等領域。

在這次發表會上，團隊展示了多模態數據分析的應用，通過整合文本、影像與語音數據，快速捕捉輿情動態並解析背後的脈絡。利用語音與圖像生成技術，複雜的數據得以轉化為直觀信息，幫助管理層迅速掌握全局，做出精準決策。新技術的運用，使管理層能在瞬息萬變的市場中保持敏捷反應。

面對高度聯網化的智慧工廠環境，日月光專案團隊致力於針對產線設備實施持續監控和異常偵測機制，結合大數據和人工智慧技術，提升威脅預警精準度，以確保產線的穩定運作。這一切措施無疑展示了日月光對全球半導體供應鏈安全的堅定承諾。

為了實現2050年淨零排放的目標，日月光將綠色發展議題納入了運營考量，並且運用自動化技術建立封裝產品的碳足跡模型。這一舉措不僅自動計算每一元件的碳排放，還能協助客戶制定符合全球碳關稅政策的市場策略，進一步推進低碳製程導入。

專案團隊還運用AI強化學習技術，建立智能派令系統，讓自動搬運車能夠在多站點之間自主決策，動態優化生產效率。此外，也建立了針對員工瀏覽行為的風險管控流程，成功阻擋高風險網站，有效降低資料外洩及駭客入侵的風險。